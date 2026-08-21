Abdullah Kavukcu 3 transferi resmen açıkladı
Galatasaray'da Aleksey Batrakov transferinin ardından çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılıların stoper, kanat ve forvet transferi yapacağını açıklarken, bu hamleler için tarih de verdi.
Başkan Dursun Özbek ile birlikte Galatasaray İş Platformu toplantısına katılan Abdullah Kavukcu, transfer çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.
Milliyet'in haberine göre Kavukcu, Galatasaray'ın kadrosuna bir stoper, bir kanat ve bir forvet katmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
"1 HAFTA İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK"
Kavukcu'nun açıklamasındaki en dikkat çekici detay ise verdiği tarih oldu. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili, üç transferin de bir hafta içerisinde gerçekleşeceğini ifade etti. Böylece Batrakov hamlesinin ardından sarı-kırmızılılarda gözler yapılacak üç yeni transfere çevrildi.
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