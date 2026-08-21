Abdullah Kavukcu 3 transferi resmen açıkladı - Son Dakika
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Abdullah Kavukcu 3 transferi resmen açıkladı

Abdullah Kavukcu 3 transferi resmen açıkladı
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Galatasaray'da Aleksey Batrakov transferinin ardından çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılıların stoper, kanat ve forvet transferi yapacağını açıklarken, bu hamleler için tarih de verdi.

Başkan Dursun Özbek ile birlikte Galatasaray İş Platformu toplantısına katılan Abdullah Kavukcu, transfer çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Milliyet'in haberine göre Kavukcu, Galatasaray'ın kadrosuna bir stoper, bir kanat ve bir forvet katmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"1 HAFTA İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK"

Kavukcu'nun açıklamasındaki en dikkat çekici detay ise verdiği tarih oldu. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili, üç transferin de bir hafta içerisinde gerçekleşeceğini ifade etti. Böylece Batrakov hamlesinin ardından sarı-kırmızılılarda gözler yapılacak üç yeni transfere çevrildi.

Abdullah Kavukcu, Galatasaray, Sportif AŞ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Kavukcu 3 transferi resmen açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat Çallı Murat Çallı:
    Acele etmeyin lig bitsin yaparsınız 1 0 Yanıtla
  • atalay3438@hotmail.com [email protected]:
    en iyisini alacaz dediler gele gele batrakov beni boşver spor yazarları bile hiç seyretmedim diyor 0 0 Yanıtla
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