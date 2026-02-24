Abdullah Kavukcu'dan ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına yanıt - Son Dakika
Abdullah Kavukcu'dan ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına yanıt

Abdullah Kavukcu\'dan \'\'maaşlar ödenmiyor\'\' iddiasına yanıt
24.02.2026 16:45
Abdullah Kavukcu\'dan \'\'maaşlar ödenmiyor\'\' iddiasına yanıt
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, maaşların ödenmediği ve bu durumun kriz çıkardığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Maaşların ve primlerin hemen hesaplara yatırıldığını belirten Kavukcu, ''Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ay sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı, şubatta; şubat alacağı ise martta ödeniyor. Yani biz Avrupa'nın önündeyiz. Oyuncuların primlerini asla biriktirmiyoruz, hemen hesaplarına yatırıyoruz.'' dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, futbolculara iki aydır maaş verilmediği ve bu durumun kriz çıkardığı şeklindeki iddialara cevap verdi.

"PRİMLER BİLE HEMEN HESAPLARDA"

Levent Tüzemen'e konuşan Abdullah Kavukcu, "Galatasaray'ın para sorunu yok. Avrupa'da oyunculara ödemeler 3 ay sonunda yapılıyor. Bizde ise ocak alacağı, şubatta; şubat alacağı ise martta ödeniyor. Yani biz Avrupa'nın önündeyiz. Ayrıca Başkanımız Dursun Özbek'in hassasiyetiyle bir karar aldık. Oyuncuların primlerini asla biriktirmiyoruz, hemen hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

"AMAÇLARI GALATASARAY'I KARIŞTIRMAK"

Sözlerine devam eden Kavukcu, bu haberleri yapanlarının amaçlarının iç karışıklık çıkarmak olduğunu belirterek, "Bu haberleri bilerek yapıyorlar. Amaçları Galatasaray'ı karıştırmak ve içimize nifak tohumları sokmak." ifadelerini kullandı.

"15 OCAK'TA BORÇSUZLUK KAĞIDI VERDİK"

Abdullah Kavukcu son olarak, "Ödeme yapılmadığı koca bir yalan. Ödemelerle ilgili sıkıntı yaşamıyoruz. Böyle sıkıntılar olsaydı 15 Ocak'ta UEFA'ya verdiğimiz borçsuzluk kağıdını alabilir miydik?" sözlerini sarf etti.

    Yorumlar (1)

  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    aslında doğru kriz çıktı muhabir arkadaşım söyledi bi kaç yerdende duydum osimhen maaşını alamamış gecikmiş yani bi kaç futbolcu daha var çıkıp yalan diyolar ama doğru osimhen çıkmama kararı aldı konya maçına 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
