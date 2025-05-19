Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı - Son Dakika
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Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı

Abdullah Kavukcu, Galatasaray\'da Muslera\'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı

Galatasaray Yöneticisi Abdullah Kavukcu, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunarak Victor Osimhen'in geleceği ve takımdan ayrılacak olan oyuncular hakkında konuştu. Muslera'dan sonra gerçekleşecek bir ayrılığı daha açıklayan Kavukcu, ''Nando'yu ikna etmeye çalıştık ama gitme taraftarı. Ailesini çocuklarını gönderdi. Mertens aynı şekilde gidiyor. Bu bölgelere transfer yapacağız.'' dedi.

19.05.2025 19:08
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Galatasaray Yöneticisi Abdullah Kavukcu, 25. şampiyonluğun ardından gelecek sezonun transfer planlaması, Victor Osimhen başta olmak üzere gelecek ve gidecek oyuncular hakkında konuştu. Tivibu Spor'a açıklamalarda bulunan Kavukcu, Muslera'nın ardından bir ayrılık daha gerçekleşeceğini söyleyerek isim verdi.

''ÇOK ZOR OLAN 5. YILDIZI KAZANDIK''

Süper Lig'de alınan 25. şampiyonluk hakkında konuşan Abdullah Kavukcu, "Biz bu sene çok algılarla uğraştık, çok şeyle uğraştık. İçeride aile gibi bir ekibimiz var. Osimhen'in gelip bu kadar aile ortamında olması... Çok güzel bir birliktelik başardık. Başkanımızın liderliğinde çok zor olan 5. yıldızı kazandık. Ancak bizim işimiz bitmiyor, öyle bir kadro oluşturduk ki bu kadroyu koruyup, geliştirmemiz lazım. Reklam alanlarımızı çok geliştirdik, dünya çapında da bir taraftar topluluğumuz var. Dünyadaki marka kulüplerin bizden tek farkı yayın gelirleri oluyor. Bunları başarmak için devamlı şampiyon olmanız gerek. İşimiz o kadar zor ki şimdi... Daha iyi bir ekiple Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olmak istiyoruz." dedi.

''OSIMHEN'İ ALMAYA HAZIRIZ'

Osimhen'in geleceği ile ilgili yorum yapan Kavukcu, "Başkanımla ocak ayında Osimhen için konuştuk. Osimhen'e ocak ayında 'Biz seni çok istiyoruz, sakın bir yere gitme. Senin bonservisini almak için çalışıyoruz' dedik. Bunun için projeler geliştiriyoruz. O masaya oturmak için geliştirdik ve şu an o masadayız. Bonservisini almaya ve Avrupa'dan alacağı maaşları ödemeye hazır bir vaziyetteyiz" ifadelerini kullandı.

"MUSLERA VE MERTENS GİDİYOR"

Takımdan ayrılacak oyuncular hakkında bilgi veren Kavukcu, Muslera'nın ardından Mertens'in de ayrılacağını söyleyerek "18 tane yabancımız var, Nando'yu ikna etmeye çalıştık ama gitme taraftarı. Ailesini çocuklarını gönderdi. Mertens aynı şekilde gidiyor. Bu bölgelere transfer yapacağız. Birkaç bölge daha var. Bizden gitmek isteyenler var. Osimhen ile beraber farklı, Osimhen olmazsa farklı bir transfer planımız olacak." sözlerini sarf etti.

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Son Dakika Spor Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı - Son Dakika

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