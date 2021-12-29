Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a elenen Galatasaray'da bardak doldu taştı. Sarı-Kırmızılı taraftarların büyük bölümü Fatih Terim'in artık geri çekilmesini istiyor. Sosyal medyada yapılan bir paylaşıma eski ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da destek verdi.
Fatih Terim'le ilgili yapılan istifa paylaşımındaki, "Sayın Mustafa Cengiz'in ahı varken iki yakanız bir araya gelmez. Vardır bir bildiğin demiyoruz. İstifa et diyoruz" ifadesi dikkat çekti. Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Terim'le ilgili yapılan başka eleştiri paylaşımlarına beğeni bıraktığı da dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Spor › Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le ilgili yapılan olay paylaşımı beğendi - Son Dakika Spor