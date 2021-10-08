Açıklamaları sebebiyle takımdan gönderilen Sumudica, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaştı

Marius Sumudica'nın adresi yeniden Süper Lig oldu. Rumen hoca yaptığı açıklamalar, saha kenarındaki tavırlarıyla kısa sürede Türk futbolunda fenomen haline gelmişti. Son olarak ülkesinde Cluj'da tutunamayan Sumudica, Yeni Malatya'da tekrar çıkış arayacak.

TESİSE ALINMADI

Rumen teknik adam, kamuoyunda yaptığı açıklamalar ve başarısız sonuçlar nedeniyle yönetimi çıldırttı. Görevine son verildiğini tesisten içeri alınmayınca anladı. O anlarda şaşkınlık yaşayan Sumudica'nın görüntüsü Avrupa basınında da çok konuşulmuştu.