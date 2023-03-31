Acun Ilıcalı, Avrupa'da bir kulübü daha satın alıyor! İşte peşinde olduğu o takım

Acun Ilıcalı, Avrupa'dan bir kulüp daha almak için kolları sıvadı. Ilıcalı'nın bünyesine katacağı yeni kulübün adresi ise İrlanda oldu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Acun Ilıcalı, İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi satın almaya çok yakın. Geçtiğimiz günlerde takımın, Athletic ile oynadığı maçı tribünden takip eden Ilıcalı'nın yakın zamanda Shelbourne FC'nin hisselerini alması bekleniyor.
Shelbourne FC, İrlanda Ligi'nde 5. sırada bulunuyor. Takımın teknik direktörlüğünü ise Chelsea'nin eski futbolcularından Damien Duff yapıyor.
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