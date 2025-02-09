Acun Ilıcalı\'dan Derbi Maçında Yabancı Hakem Temennisi

Spor

Acun Ilıcalı: Derbi maçında yabancı hakem olsun diye temenni ediyoruz

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, – FENERBAHÇE Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray'la oynanacak derbi maçı için yabancı hakem temennisinde bulundu. Ilıcalı, "TFF tarafını bilmiyorum ama rakibimiz yabancı hakeme karşı pozitif. Biz de pozitifiz. Dünyanın en iyi hakemlerinden biri getirilebilir. TFF bu güce sahip. Madem Galatasaray'ın ve bizim görüşlerimiz bu yönde. İki takım beraber TFF'den istekte bulunalım. Derbide mutlaka yabancı hakem olsun diye temenni ediyoruz" dedi.

Alanyaspor - Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Alanya'da karşı karşıya geldi. Oynanan karşılaşmayı 2-0 Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı 'Çok önemli bir deplasmandı' diye değerlendiren Ilıcalı, "Çok mutluyuz, çok çok mutluyuz. Çok önemli bir deplasmandı. Takımımız maça iyi başladı, kontrollü oynadı ve 3 puanı aldı. Futbolcularımızı, hocamızı gönülden tebrik ediyorum. Bir parantez açıyorum, Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı taraftarı. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü çocukluğumdan beri yaşadım. Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. 1. dakikadan itibaren hiç susmadılar, aklım hayalim almadı. Bazen bir durursun, nefeslenirsin ama onların sesini hep duyduk. İyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi.

DERBİDE YABANCI HAKEM OLSUN TEKLİFİ

Ilıcalı, Galatasaray'la oynanacak derbi maçı için de değerlendirmede bulundu. Yabancı hakem konusuna sıcak baktıklarını belirten Ilıcalı, "TFF tarafını bilmiyorum ama rakibimiz yabancı hakeme karşı pozitif. Biz de pozitifiz. Dünyanın en iyi hakemlerinden biri getirilebilir. TFF bu güce sahip. Madem Galatasaray'ın ve bizim görüşlerimiz bu yönde. İki takım beraber TFF'den istekte bulunalım. Derbide mutlaka yabancı hakem olsun diye temenni ediyoruz. Takdir TFF'nindir. Fenerbahçe'yi temsilen Galatasaray'a sesleniyorum, yabancı hakem açıklamalarını takip ettik. Onlar da başvursun, biz de başvuralım ve bu derbi dünyanın en ünlü en iyi hakemleri tarafından yönetilsin" diye konuştu.

'TRANSFERDE LİMİTİN FAZLASINI YAPTIK'

Ilıcalı transferlerle ilgili olarak taraftarın istediğini yaptıklarını söyledi. Limitin de üzerinde bir transfer gerçekleştirdiklerini kaydeden Acun Ilıcalı, "Transferde fazlasını yaptık. Bırakın limiti, limiti geçtik. Şu an çözüm arıyoruz. Transferi taraftarımız istiyordu, biz de gözümüzü karartmıştık. Başkanımız bu konuyu kafasına koydu, şampiyonluk için kenetlendik, bu takımı nasıl daha iyi yaparız diye düşündük. Ocak ayında Avrupa'nın en iyisi biz olabiliriz. Avrupa'da bile çok az takımda olur bu kadar kaliteli transfer. Transfer yapacağız ama bir oyuncu yollamamız gerek. Öyle bir transfer olacak. Çok mutluyuz. Taraftarlarımızın transferlerimizi beğenmesi çok mutlu ediyor. Baştan sallarlar transfer, oyuncu sahada cevap verir. Bizim oyuncularımız için atar tutarlar, oyuncu da cevabı verir" diye konuştu.