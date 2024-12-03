Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Eleştiri - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Eleştiri

Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, Galatasaraylı yöneticilerin rakipleri görmemesini eleştirdi.

03.12.2024 00:02
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Gaziantep maçının ardından yaptığı açıklamada, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, "Maalesef Galatasaraylı yöneticiler Türkiye'de başka takım yok zannediyorlar" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Söz konusu mücadelenin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Öncelikle mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Ilıcalı, "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Sezon başında büyük bir hedefle yola çıktık. Puan kaybettiğimiz zamanda puan kaybedilebilir dedik. Bugün kaybedersiniz fakat sonra bir seri yakalayıp, sezon sonu ipi göğüsleyen takımın kim olacağı belli olmaz. Bugün de bunun güzel bir örneği oldu. Puan farkının azalması, takım ve taraftarın büyük bir inançla takımımızı destelemesi var. Bugün taraftarımıza büyük bir teşekkür ediyorum. Uzun zamandır böyle güçlü bir ses duymamıştım. Taraftarımızın inancını hissettik. Bu bizi mutlu etti, futbolcularımız da bundan çok etkileniyorlar. Camia olarak kenetlendik. Bu zor sezonda yine galibiyetler alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Galatasaraylı yöneticilerin, bir rakip olduğunu anlamaları lazım"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalara cevap veren Ilıcalı, "Bu konuyu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Hatırlarsanız Galatasaraylı bir yönetici 'Hakem hataları bize karşı yapılıyor' dedi. 'Hakkımız yeniyor' dedi. Biz de 'Hodri meydan' dedik. 'Hadi hep beraber inceleyelim' dedik, 'Tamam' dediler. Sonra incelemek için teraziyi kurduk, yabancı hakemi de getirdik. Sonrasında rakibimiz kayboldu. Rakibimiz incelemeyi uygun görmedi. Yanlış anlamayın kendi hakemlerini getireceklerdi. Niye kabul etmediklerini anlamak isterseniz dünkü oynanan maça bakabilirsiniz. Maalesef Galatasaraylı yöneticiler Türkiye'de başka takım yok zannediyorlar. Galatasaraylı yöneticilerin bir rakip olduğunu iyi anlamaları lazım. Dünkü maçın sadece demeçlerini seyretseniz, sanarsınız Galatasaray madur oldu. Pozisyonlara bakıyoruz, bütün hakemlerin hem fikir olduğu Galatasaray'ın 10 kişi kalması lazım. Maçın daha 25. dakikasında, sonrada 55. dakika yüzde iki yüz atılması gerekiyor. Rakibin penaltısını vermemiş, kırmızı kartı görmemişsin. Kırmızı kartı verse bir sonraki hafta Sivasspor maçında oynayamayacak. Hakem bu iki büyük hatayı sizin lehinize yapmış, bu maçtan çıkıp ortalığı birbirine katıyorsunuz. Siz Türkiye'de başka takım yok mu zannediyorsunuz. Rakip takımların hakkının yendiğini hiç mi söylemesiniz. Eyüpspor'un hakkı yenmedi mi orada? Orada Galatasaray'ın 10 kişi kalması gerekmiyor muydu? Sivas'a eksik kişi gitmesi gerekmiyor muydu? Sanki sadece Galatasaray kazanmak zorunda. Sanki Türkiye Galatasaray'ın mahkumu" diye konuştu.

"Bu düzeni yıkacağız diye söyledik"

Galatasaray'ın, oynanan Avrupa maçlarının ardından daha az dinlendiği söylentiyle ilgili ise Acun Ilıcalı, "İtiraz ediyorlar, maçların oynandığı günle ilgili. Araştırma yapılıyor, hiçbir haksızlık yok. Herkes aynı süre dinlenmiş ama siz ortalığı birbirine katılıyorsunuz. Galatasaray kulübünde, Beşiktaş maçında 8 sarı kart, 2 tane kırmızı kart atlandıktan sonra yine kendi sahasında yüzde iki yüzlük kırmızı kart verilmedi. Böylece Galatasaray içeride 2 yıldır kırmızı kart görmeme serisini devam ettirdi. Hakem görmedi diye, Davinson Sanchez şöyle dedi, beni iki haftadır atmıyorsunuz, ben iki ayağına birden basayım. Eyüpspor'dan bir yönetici bu duruma isyan etmedi. Kimse diyor mu hakkımız yendi diye. Galatasaray ortalığı birbirine katıyor. Bu düzeni yıkacağız diye söyledik. Biz yenilmeyiz de demedik. Biz bu yola baş koyduk. Şampiyon olmak için bütün camia kenetlendik. Herkes bu sene neler olacak görecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Eleştiri - Son Dakika

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