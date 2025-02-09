Acun Ilıcalı\'dan Galatasaray\'a derbi için tarihi çağrı

Spor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, deplasmanda 2-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Galatasaray'a derbi için çok konuşulacak bir çağrıda bulundu.

"DÜNYANIN EN İYİSİ"

Galibiyetle ilgili konuşan Acun Ilıcalı "Çok mutluyuz, çok çok mutluyuz. Çok önemli bir deplasmandı. Takımımız maça iyi başladı, kontrollü oynadı ve 3 puanı aldı. Futbolcularımızı, hocamızı gönülden tebrik ediyorum. Bir parantez açıyorum, Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı taraftarı. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü çocukluğumdan beri yaşadım. Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. 1. dakikadan itibaren hiç susmadılar, aklım hayalim almadı. Bazen bir durursun, nefeslenirsin ama onların sesini hep duyduk. İyi ki Fenerbahçeliyiz." dedi.

"BERABER TFF'DEN İSTEKTE BULUNALIM"

"Derbiye yabancı hakem çalışması var mı TFF'nin?" sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı "TFF tarafını bilmiyorum ama rakibimiz yabancı hakeme karşı pozitif, biz de pozitifiz. Dünyanın en iyi hakemlerinden biri getirilebilir. TFF bu güce sahip. Madem Galatasaray'ın ve bizim görüşlerimiz bu yönde. İki takım beraber TFF'den istekte bulunalım. Derbide mutlaka yabancı hakem olsun diye temenni ediyoruz. Takdir TFF'nindir. Fenerbahçe'yi temsilen Galatasaray'a sesleniyorum, yabancı hakem açıklamalarını takip ettik. Onlar da başvursun, biz de başvuralım ve bu derbi dünyanın en ünlü en iyi hakemleri tarafından yönetilsin" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM HATİPOĞLU'NA TEPKİ

Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu'nun "Ben ceza alıyorum, Acun neden ceza almıyor?" sözleriyle ilgili konuşan Acun Ilıcalı "Benim açıklamalarıma dikkat ederseniz, 1.5 aydır suçlamalara cevap veriyorum. Ondan sonra deniyor ki, Galatasaray ile ilgili konuşuluyor. Bir kere dün yaşanan bir olay oldu. Şahsımla ilgili bir olay oldu. Cevap hakkımı kullanıyorum. Nedense hep saha dışına çekilmeye çalışılıyoruz. Sayın İbrahim Hatipoğlu bir açıklama yaptı, Acun ceza almıyor ben niye alıyorum diye. Olabilir, alıştığımız şeyler. Bu iddia da maalesef yanlış, ben zaten ceza aldım. Acun'a ayrıcalık yapılıyor diyorlar, yanlış. Ceza almışız, ceza almıyor diye iddiada bulunuyor. Üzücü tarafı, Sayın İbrahim Hatipoğlu 'Acun ile ilgili bir şey demedim' dedi. Sevgili Sezgin'i aradım ben de 'Ne oldu?' dedim, başka bir konuyu sordum, transferi sordum, 'Transferi bırak, Acun niye ceza almıyor, bir şey yazacaksan bundan bahset' dedi. 'Aksi bir iddia olursa mesleği bırakmaya hazırım' dedi. Sayın Hatipoğlu, benle yazışmalarını yalanladı, telefonumda duruyor. Sezgin'i de yalanlıyor. Sezgin'e sordum 'İbrahim Bey yalan mı söylüyor?' dedim, 'Evet yalan söylüyor' dedi" açıklamasını yaptı.

"SUÇLANMAYI YAKIŞTIRAMADIM"

Acun Ilıcalı ayrıca "Bir yandan açıklama yapmayalım diyoruz, şahsıma yönelik bir iddia. Maç da yoktu, maçsız bir açıklama. Bizim bütün açıklamalarımız son dönemde, hep karşı tarafın iddialarına cevap. İnkar etmeyi, yalancılıkla suçlanmayı yakıştıramadım" sözlerini sarf etti.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

"Yeni bir transfer olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Ilıcalı, "Transfer mi? Transferde fazlasını yaptık. Bırakın limiti, limiti geçtik. Şu an çözüm arıyoruz. Transferi taraftarımız istiyordu, biz de gözümüzü karartmıştık. Başkanımız bu konuyu kafasına koydu, şampiyonluk için kenetlendik, bu takımı nasıl daha iyi yaparız diye düşündük. Ocak ayında Avrupa'nın en iyisi biz olabiliriz. Avrupa'da bile çok az takımda olur bu kadar kaliteli transfer. Transfer yapacağız ama bir oyuncu yollamamız gerek. Öyle bir transfer olacak (Gülerek). Çok mutluyuz. Taraftarlarımızın transferlerimizi beğenmesi çok mutlu ediyor. Baştan sallarlar transfer, oyuncu sahada cevap verir. Bizim oyuncularımız için atar tutarlar, oyuncu da cevabı verir" cevabını verdi.