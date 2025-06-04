Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı

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Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı
04.06.2025 09:45  Güncelleme: 10:08
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Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede ligle ilgili sitem ettiğini söyledi. Ilıcalı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lig ile alakalı biraz sitem etmiştim. Bana "Öyle bir takım kuracaksınız ki, gerekiyorsa onu da yeneceksiniz. Engel var mı? Onu da yeneceksiniz" dedi. Cumhurbaşkanına şimdi sonuna kadar hak veriyorum" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'de katıldığı bir yayında Fenerbahçe'nin imza ve transfer gündemi dahil olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği bir tavsiyeden de bahsederek, Erdoğan'ın, "Öyle bir kadro kuracaksınız ki hakemi de yeneceksiniz" dediğini belirtti.

"ONU DA YENECEKSİNİZ"

Ilıcalı "Sayın Cumhurbaşkanımızla Ekim ayında baş başa sohbet etme imkanım oldu. 3 kişiydik hatta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lig ile alakalı biraz sitem etmiştim. Bana "Öyle bir takım kuracaksınız ki, gerekiyorsa onu da yeneceksiniz. Engel var mı? Onu da yeneceksiniz" dedi. Cumhurbaşkanına şimdi sonuna kadar hak veriyorum. Bizim o dönem haksızlığa uğradığımız dönemdi. Biz Fenerbahçe'nin ekonomik olarak iyi bir noktaya geldik, biz bu sene kadroyu daha da yukarı taşıyacağız. Fenerbahçe için o parayı harcayacak yiğitler var. Kadroyu bu sene daha da yukarıya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"İMZA TOPLANMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Eylül ayında yapılması planlanan Olağanüstü Seçim'in daha erken yapılması için toplanan imzalar hakkında "Saygı duyuyorum. İmza toplamak demokratik bir hak" yorumunda bulunan Ilıcalı, "Ama ben bu yolla gitmenin doğru olduğunu düşünmüyorum" diye de ekledi.

Acun Ilıcalı, "Yaşadıklarımızı şaşkınlıkla seyrediyorum. Bu ara ne kadar iftira atarsak o kadar etkileşim alırız diye günde yaklaşık 15 iftira ile yaşıyoruz Fenerbahçe yönetimi olarak, başkanımız başta olmak üzere. Bu Türkiye'de normal. Ama onun her istediğini getirdikten sonra ne yapmamız gerekiyordu? Sorumluluk bizimdir, onu da kabul ediliyorum. İnsanların biraz da elini vicdanına koyması lazım. Ne yapacaktık da yapmadık diye sorarlar adama" ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

"YAPI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sözlerine devam eden Ilıcalı, "Futbolda yapı olduğunu düşünüyorum. Ama yabancı hakemler geldikten sonra bu infialin azaldığını söyledim. Sıradışı şeyler hep yaşandı. Yabancı hakem geldikten sonraki dönemde dış etkenler olduğunu düşünmüyorum. Ligin ikinci yarısında çok bariz bir fark oluştu. Yabancı VAR geldikten sonra ofsaytımsılar yok." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şampiyonluk için verdiği tavsiyeyi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Ali:
    adam kişisel çıkarları için kendi iddiasına göre Cumhurbaşkanı'nı zor durumda bırakacak özel konuşmaları açıklıyor. yani sorunları çözecek gücünün olmadığını, hakemlerin kimden talimat aldıklarını kime hizmet ettiklerini bilemediklerini engelleyemediklerini ve sana sadece futbolunla yenebileceğini söylediğini mi iddia ediyorsun? 236 0 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Devlet yetkililerinden açıklama bekliyoruz. Acun'ın söylediği gibi bir konuşma oldu mu? Eğer bu konuşmalar gerçekse, bu durumu kabullenip daha iyi kadro tavsiyesi vermek yerine neden ihbar gibi değerlendirilerek Türk hakemleriyle alakalı soruşturma açılmadı ve tüm hakemler soruşturma bitene kadar görevden çekilmiyor? Eğer yapıldıysa ve somut bi veri yoksa, Acun'un cumhurbaşkanlığı makamını bile hırsları uğruna kullanmasına nasıl göz yumuluyor? 204 0 Yanıtla
  • Sergen:
    FB avrupa liginin en az gol atan takımlardan biri. GS ise avrupa liginin en çok şut atan, en çok gol atan takımı! GS her derbide FB'yi sahada rahat oyunla yendi, TARİHİ FARK atacakken avrupanın bile gündemine düşen FB'nin aşırı net ofsayt golü sayıldı, Fred Abdül pozisyonuna FB lehine uydurma penaltı verdi! GS'ınkiler ise verilmedi! İyi demiş git önce futbolunu geliştir. 110 1 Yanıtla
  • Sergen:
    avrupa maçlarında en çok sarı ve kırmızı kart gören FB iken, ligimizde en az kart gören. sayısız hatalı penaltılar kazandın ligde. rakiplerinin golleri iptal edildi, kırmızılar çıktı 9 kişi kaldıkları oldu. avrupada bi gol averajla gruptan çıkabildin Rangersa elendin, konferans liginde Nördsjellanda mı neydi 6 yedin? GS hiç değilse United'ı Tottenham'ı güçlü oyunlarla yendi! GS avrupa liginin en çok şut atan, en çok gol atan takımı! 11 puan fark yedin hala başarısızlığa kılıf arıyorsun 85 1 Yanıtla
  • Kaya Türker:
    Erdoğan'a karşı futbol takım taraftarlarını kışkırtmaya çalışıyor hahahahahah. Şikayetçi olup da TFF ve MHK istifa diyemiyorlar, bi de sahip çıkıyorlar ne istedinizse yaptıkları için. BJK TS GS ve brçok anadolu kulübü taraflı TFF ve MHK nın istifasını delikanlıca istedi mesela. Düşük kalite algı oyunlarını yiyen yok. Her oku yiyip çamuru iftirayı başkalarına atarak gündem değiştirmeye çalışma boşuna. 71 0 Yanıtla
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