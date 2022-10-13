Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den o ismi istedi! Bu kez futbolcu değil - Son Dakika
Üye Girişi

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den o ismi istedi! Bu kez futbolcu değil

13.10.2022 11:01
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den o ismi istedi! Bu kez futbolcu değil

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den dördüncü transferini yapmak için harekete geçti. Ilıcalı, bu kez scout şefi Şenol Çorlu'yu istiyor.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bu kez futbolcu değil bir teknik direktör talebinde bulundu. Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin scout şefi Şenol Çorlu'yu istedi.

"FENERBAHÇE İZİN VERMEDEN GİTMEM"

Şenol Çorlu da yaptığı açıklamada, "Hull City'nin ilgisi doğru ancak ortada henüz somutlaşmış bir durum yok. Fenerbahçe kulübü izin vermeden bir yere gitmem" ifadelerini kullandı. Durumun bir hafta içinde netleşmesi beklenirken Ali Koç'tan onay çıkması halinde Şenol Çorlu, Hull City altyapısının başına geçecek.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den o ismi istedi! Bu kez futbolcu değil
YORUMLAR
500
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil İsmi Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor! Fenerbahçe'den Jorge Jesus harekatı İsmi Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor! Fenerbahçe'den Jorge Jesus harekatı

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den o ismi istedi! Bu kez futbolcu değil - Son Dakika


Son Dakika
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
11:47 Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz
11:46 144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim
11:46 Türkiye'den 3 okul ilk 500 girdi! İşte dünyanın en iyi üniversiteleri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 13:26:32. #1.12#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den o ismi istedi! Bu kez futbolcu değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement