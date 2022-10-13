Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den o ismi istedi! Bu kez futbolcu değil

İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bu kez futbolcu değil bir teknik direktör talebinde bulundu. Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin scout şefi Şenol Çorlu'yu istedi.

"FENERBAHÇE İZİN VERMEDEN GİTMEM"

Şenol Çorlu da yaptığı açıklamada, "Hull City'nin ilgisi doğru ancak ortada henüz somutlaşmış bir durum yok. Fenerbahçe kulübü izin vermeden bir yere gitmem" ifadelerini kullandı. Durumun bir hafta içinde netleşmesi beklenirken Ali Koç'tan onay çıkması halinde Şenol Çorlu, Hull City altyapısının başına geçecek.