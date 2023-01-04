Acun Ilıcalı'nın kapısını çalındı! Ozan Tufan, Türkiye'ye dönebilir - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın kapısını çalındı! Ozan Tufan, Türkiye'ye dönebilir

04.01.2023 14:38

Beşiktaş, Hull City forması giyen Ozan Tufan'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Acun Ilıcalı'nın takımı ile resmi temaslara başlayan siyah-beyazlılar transferi bitirmek için uğraşıyor.

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadroya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine Hull City forması giyen Ozan Tufan'ı aldı.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hull City'nin yıldızı Ozan Tufan için resmi temaslara başladı.

"BÜYÜK İLGİ VAR ANCAK TEKLİF YOK"

Hull City Başkan Vekili Tan Kesler daha önce yaptığı açıklamada Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh gibi isimlere teklif olup olmadığıyla ilgili soruya, "Uluslararası liglerden büyük ilgi var ancak teklif yok" diye karşılık verdi.

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Şenol Güneş, Ozan Tufan, Hull City, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın kapısını çalındı! Ozan Tufan, Türkiye'ye dönebilir - Son Dakika


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