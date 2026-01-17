Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak - Son Dakika
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

17.01.2026 12:17
Beşiktaş'ın sol kanat arayışında sürpriz bir isim, Ipswich Town forması giyen Jaden Philogene oldu. İddialara göre Philogene, siyah-beyazlılara önerildi ve transferde teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği karar bekleniyor. Philogene, bir dönem Hull City'ye transferiyle büyük ses getirmişti.

Beşiktaş'ın sol kanat arayışında sürpriz bir isim gündeme geldi. İddiaya göre Ipswich Town forması giyen Jaden Philogene, siyah-beyazlılara önerildi ve transferde teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği karar bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN PHILOGENE HAMLESİ İDDİASI

Sol kanada takviye planlayan Beşiktaş'ın, bir dönem Hull City'ye transferiyle büyük ses getiren Jaden Philogene için devreye girdiği öne sürüldü. Philogene, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın "Bir oyuncu aldım, aklın hayalin durur" sözleriyle duyurduğu isim olarak yeniden gündem oldu.

"ÖNERİLDİ, SERGEN YALÇIN'IN KARARI BEKLENİYOR"

Haberde, 23 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a önerildiği ve transfer sürecinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşünün belirleyici olacağı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, Yalçın'dan gelecek rapora göre resmi adım atabileceği belirtildi.

KARİYER YOLCULUĞU: HULL, VILLA, IPSWICH

Aston Villa altyapısından yetişen Jaden Philogene, Stoke City ve Cardiff City'de kiralık oynadıktan sonra 2023'te 5,8 milyon euro bonservisle Hull City'ye transfer oldu. Bir yıl sonra 16 milyon euroya Aston Villa'ya geri dönen Philogene, Ocak 2025'te ise 23,7 milyon euro bedelle Ipswich Town'a transfer oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İngiliz futbolcu bu sezon 25 maçta 10 gol atıp 2 asist yaptı. Philogene'in kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

11:59
