Acun Ilıcalı'nın Survivor finalinin reklam arasında anlaştığı futbolcu göz dolduruyor - Son Dakika
Üye Girişi

Acun Ilıcalı'nın Survivor finalinin reklam arasında anlaştığı futbolcu göz dolduruyor

13.09.2022 23:17
Acun Ilıcalı'nın Survivor finalinin reklam arasında anlaştığı futbolcu göz dolduruyor

Survivor final yayınında reklam arasında Acun Ilıcalı'nın zoom görüşmesiyle ikna ettiği Oscar Estupinan, İngiltere Championship'te ayın futbolcusu oldu.

İngiltere'de Hull City kulübünü satın alan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, takımına çok zaman ayırıyor. Ilıcalı'nın bir transferi bitirme hikayesi ise hayli dikkat çekti.

Survivor finalinin reklam arasında olanlar olmuş! Acun'un attırdığı imza İngiltere'yi salladı

AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Hull City'de forma giyen Oscar Estupinan, ligi sallamaya devam ediyor. Bir dönem ülkemizde Denizlispor forması da giyen yıldız oyuncu, İngiltere'de ayın oyuncusu seçildi.

Survivor finalinin reklam arasında olanlar olmuş! Acun'un attırdığı imza İngiltere'yi salladı

"ÖDÜLÜ TAKIM ADINA ALDIM"

Kolombiyalı golcü, Hull City formasıyla toplam 9 maçta 7 gol ve 1 asist üretti. Ödülü aldıktan sonra konuşan Estupinan, "Öncelikle bu ödülü kazandığım için son derece mutlu ve gururlu olduğumu söylemeliyim. Bu sadece bana verilmiş bir ödül değil. Kaleciden hücum oyuncularımıza, oradan da teknik direktörümüz Shota Arveladze ve takımın çalışmalarını yansıtan bir ödül. Takım arkadaşlarım ve bana bu şansı verenlere teşekkür ederim. Bu tüm takım adına alınan bir ödül" ifadelerini kullandı.

Survivor finalinin reklam arasında olanlar olmuş! Acun'un attırdığı imza İngiltere'yi salladı

SURVİVOR'UN REKLAM ARASINDA İKNA ETMİŞ

Diğer yandan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın Oscar Estupinan transferini, Survivor finalinin reklam arasında yaptığı zoom görüşmesiyle bitirdiği ortaya çıktı.

YORUMLAR
500
MasterChef yarışmasıyla ünlü olan Murat Özdemir'in yeni mesleği şaşırtıyor MasterChef yarışmasıyla ünlü olan Murat Özdemir'in yeni mesleği şaşırtıyor

Acun Ilıcalı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın Survivor finalinin reklam arasında anlaştığı futbolcu göz dolduruyor - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Acun Ilıcalı'nın Survivor finalinin reklam arasında anlaştığı futbolcu göz dolduruyor
22:25 Dibimize kadar geldi! Komşuda koronavirüsün yeni alt varyantı BA.2 tespit edildi
22:04 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den sürpriz buluşma! İttifak söylentileri vardı
21:34 6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik blokaj var mı? Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na açık açık soruldu
21:28 Ünlü şarkıcı Kaan Boşnak'ın mesajları ifşa oldu: Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım
20:55 50 askeri şehit olan Azerbaycan'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan başsağlığı! Ermenistan'a da çağrı yapıldı
20:49 Yılan uzmanı gittiği evde saldırıya uğradı! Yılan bileğini kopardı
20:40 Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu
19:59 Çatışmaların bilançosu açıklandı! 50 Azerbaycan askeri şehit düştü
19:28 Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 23:21:09. #1.12#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın Survivor finalinin reklam arasında anlaştığı futbolcu göz dolduruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement