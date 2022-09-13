Acun Ilıcalı'nın Survivor finalinin reklam arasında anlaştığı futbolcu göz dolduruyor

İngiltere'de Hull City kulübünü satın alan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, takımına çok zaman ayırıyor. Ilıcalı'nın bir transferi bitirme hikayesi ise hayli dikkat çekti.

AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Hull City'de forma giyen Oscar Estupinan, ligi sallamaya devam ediyor. Bir dönem ülkemizde Denizlispor forması da giyen yıldız oyuncu, İngiltere'de ayın oyuncusu seçildi.

"ÖDÜLÜ TAKIM ADINA ALDIM"

Kolombiyalı golcü, Hull City formasıyla toplam 9 maçta 7 gol ve 1 asist üretti. Ödülü aldıktan sonra konuşan Estupinan, "Öncelikle bu ödülü kazandığım için son derece mutlu ve gururlu olduğumu söylemeliyim. Bu sadece bana verilmiş bir ödül değil. Kaleciden hücum oyuncularımıza, oradan da teknik direktörümüz Shota Arveladze ve takımın çalışmalarını yansıtan bir ödül. Takım arkadaşlarım ve bana bu şansı verenlere teşekkür ederim. Bu tüm takım adına alınan bir ödül" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR'UN REKLAM ARASINDA İKNA ETMİŞ

Diğer yandan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın Oscar Estupinan transferini, Survivor finalinin reklam arasında yaptığı zoom görüşmesiyle bitirdiği ortaya çıktı.