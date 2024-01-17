Acun Ilıcalı\'nın takımı Hull City\'e son dakika şoku! Kupadan elendiler

FA Cup'ın 3. tur maçında Hull City ile Birmingham karşı karşıya geldi. Mücadeleyi son dakikalarda yediği golle kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı kupadan elendi.

90+3'TE YIKILDILAR

Birmingham'a galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Jay Stansfield ve 90+3 Koji Miyoshi kaydetti. Hull City'nin tek golü ise 12. dakikada Eyenga Lokilo'dan geldi.

KUPAYA VEDA ETTİLER

Ozan Tufan'ın 79. dakikada oyuna dahil olduğu mücadeleyi kaybeden Hull City, bu sonuçla birlikte FA Cup'a veda etti.