Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Birmingham ile karşılaştığı maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Birmingham ile karşılaştığı maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı

16.10.2022 20:16

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Birmingham'ı ağırladığı maç öncesinde ilginç anlar yaşandı. Kale direklerinin normalden uzun olduğu tespit anlaşılırken, hakemin talimatıyla direkler 5 santim kısaltıldı. Bu nedenle maç 25 dakika gecikmeyle başladı. Hull City maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Ilıcalı'nın takımı düşüşünü sürdürürken son 7. maçında 6. mağlubiyetini aldı.

Hull City ile Birmingham, İngiltere Championship'in 15. haftasında The MKM Stadium'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanırken, karşılaşma öncesi ilginç anlar yaşandı.

HULL CITY'NİN YÜZÜ GÜLMÜYOR

Birmingham'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Troy Deeney ve 47. dakikada Juninho Bacuna kaydetti. Mücadeleyi 2-0 kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı oynadığı son 8 maçta yalnızca 1 kez kazanırken, 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Acun Ilıcalı'nın takımının stadında görülmemiş anlar! Hakem kale direklerini kestirdi
Acun Ilıcalı'nın takımının stadında görülmemiş anlar! Hakem kale direklerini kestirdi
Acun Ilıcalı'nın takımının stadında görülmemiş anlar! Hakem kale direklerini kestirdi

KALE DİREKLERİNİ KISALTTILAR

Karşılaşma öncesi ise Hull City'nin stadında ilginç anlar yaşandı. Kale direklerinin normalden uzun olduğu tespit edildi. Hakemin talimatıyla kale direkleri 5 santim kısaltıldı.

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Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Birmingham ile karşılaştığı maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Birmingham ile karşılaştığı maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı - Son Dakika
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