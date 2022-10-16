Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Birmingham ile karşılaştığı maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı

Hull City ile Birmingham, İngiltere Championship'in 15. haftasında The MKM Stadium'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanırken, karşılaşma öncesi ilginç anlar yaşandı.
Birmingham'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Troy Deeney ve 47. dakikada Juninho Bacuna kaydetti. Mücadeleyi 2-0 kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı oynadığı son 8 maçta yalnızca 1 kez kazanırken, 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşma öncesi ise Hull City'nin stadında ilginç anlar yaşandı. Kale direklerinin normalden uzun olduğu tespit edildi. Hakemin talimatıyla kale direkleri 5 santim kısaltıldı.
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