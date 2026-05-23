Acun Ilıcalı: Premier Lig'e Bir Adım Uzakta

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, çok heyecanlı ve gururlu olduklarını, Premier Lig'e bir adım uzakta bulunduklarını söyledi.

Ilıcalı, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda, Premier Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Hull City-Middlesbrough play-off final maçı öncesi Anadolu Ajansına açıklamalarda bulundu.

Tarihi maç öncesi çok heyecanlı olduğunu belirten Ilıcalı, "Çok gururluyum. Çok mutluyum. Endişeliyim. 7-8 duyguyu aynı anda yaşıyorum. Ama genel olarak çok mutluyum. Takım olarak da o durumdayız şu anda. Hocamız, oyuncularımız hepsi son derece gururlu. Bir mucizeyi gerçekleştirmek için bir adımımız kaldı." diye konuştu.

Ilıcalı, "casusluk" skandalının takımı nasıl etkilediği ve final öncesi son durumlarıyla ilgili soruya, "Oyuncular üzerinde psikolojik bir etkisi oldu diyemem. Ama teknik olarak etkisi oldu tabii ki. 8 gün Southampton çalıştılar, hazırlandılar. Planlar yapıldı. 3-4 gün kala başka bir karar çıktı. Zaten çarşamba günü tatildi, perşembe günü tek idman yaptılar. Cuma da ter idmanı. Baktığın zaman bir taktik idmanıyla rakibe hazırlandılar. Dezavantaj var mı var, sorun var mı var, ama biz bunların üstesinden gelmek için buradayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." yanıtını verdi.

"Ben takımın iyi olduğunu biliyordum"

Çok başarılı transferler yaptıklarını kaydeden Ilıcalı, "Takıma çok güveniyorum. Sezon başında bizi 21-22. sırada görüyorlardı. Ben takımın iyi olduğunu biliyordum. Taraftarımız da buna inanıyordu. Hocamız bu malzemeden ortaya güzel bir yemek çıkarınca tadından yenmez oldu. Yarı final, ikinci maç çok güzel geçti. Finaldeyiz, bundan sonrası kısmet." ifadelerini kullandı.

Medya sektöründe çok mutlu olduğu projelere imza attığını aktaran Ilıcalı, "Sürekli başarı aynı şeyi yaşamaya döndü. Şu anda Acun Firarda'yı çekiyor gibiyim. Futbol sektörüne girip, bir kulübü en aşağıdan alıp, Hull City o zamanlar 1. Lig'den yeni çıkmıştı. Ben ocakta almıştım takımı, takım sondan ikinciydi. O zaman Şota Arveladze hocamızı getirdik. Takımı önce kümede tuttuk, sonra hocalarımız değişti biz de gelişmeye devam ettik. Geçen sene biraz talihsiz geçti ama onun dışında 7. olduk. Şimdi de play-off'a geldik, çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"Özellikle son 1 ay çok zor geçti"

Finali kazanmaları halinde ilk hedefleriyle ilgili soru üzerine Ilıcalı, "Eğlenmek. Çok güzel eğlenmek. Çocuklar çok yoruldu. Onlara elimden geldiğince jest yapacağım. Biz de artık psikolojik olarak yıprandık, özellikle son 1 ay çok zor geçti. Son 1 hafta hayal kırıklığına uğradığımız bir karar çıktı sonunda. Bu yıl, 150 gün buradaydım. İlk işimiz önce eğlenmek, sonra kısa dinlenmek, eğer kazanırsak ona göre planlar yapacağız." diye konuştu.

Ilıcalı, Hull City taraftarının sezon boyunca takıma büyük destek verdiğini belirterek, "Bize 35 bin bilet vermişlerdi, 34 bin bilet satıldı. Hull buraya uzak bir kent, Londra pahalı bir şehir. 34 bin taraftarımızın buraya gelmesi benim için çok değerli. Büyük bir camiayı temsil ediyoruz. Bütün kent umudunu sana bağlamış, onun sorumluluğu senin üzerinde. Onlarla hayali beraber kurmak, beraber yaşamak, beraber Wembley'de olmak. İlk günden beri sevgiden başka bir şey görmedim, sevgi de beni motive etti." ifadelerini kullandı.