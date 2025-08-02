Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, transferde rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi. Daha önce John Lundstram'ı kadrosuna katan İngiliz temsilcisi, Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan'ı da renklerine bağladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor, transferi resmi olarak duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Hull City kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

21 yaşındaki golcüyle Hull City arasında 3 yıllık sözleşme imzalandı. Öte yandan Trabzonspor, Enis Destan'ın ileride gerçekleşecek olası bir satışından %50 pay alacak. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 26 resmi maçta görev alan Enis Destan, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.