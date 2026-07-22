Acun Ilıcalı, TFF 1. Lig'den Premier Lig'e transfer yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acun Ilıcalı, TFF 1. Lig'den Premier Lig'e transfer yapıyor

Acun Ilıcalı, TFF 1. Lig\'den Premier Lig\'e transfer yapıyor
22.07.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Deniz Eren Dönmezer'i kadrosuna katmak istiyor.

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Hull City, rotasını Türkiye’ye kırdı. İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı, TFF 1. Lig’de mücadele eden Kayserispor’un genç file bekçisini kadrosuna katmak için harekete geçti.

HULL CITY GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Hull City yönetimi, Kayserispor forması giyen 17 yaşındaki genç kaleci Deniz Eren Dönmezer’i transfer etmek istiyor. İki kulüp arasında resmi görüşmelerin başladığı ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Acun Ilıcalı, TFF 1. Lig'den Premier Lig'e transfer yapıyor

GENÇ YAŞTA DİKKAT ÇEKEN KARİYER

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Adana Demirspor’dan Kayserispor’a imza atan genç eldiven, sarı-kırmızılı forma ile 3 resmi karşılaşmada görev yaptı ve kalesinde 4 gol gördü. Henüz 15 yaşındayken Adana Demirspor formasıyla Süper Lig’de ilk resmi maçına çıkarak adından söz ettiren Dönmezer, Türk futbolunun gelecekte büyük potansiyel vaat eden kalecileri arasında gösteriliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Acun Ilıcalı, Kayserispor, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, TFF 1. Lig'den Premier Lig'e transfer yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanın ağırlığının 3’te 1’i rahminden çıkarıldı Hastanın ağırlığının 3'te 1'i rahminden çıkarıldı
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

10:24
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması Türk futbolunda deprem
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem
10:14
Dehşete düşüren kaza Hatasının bedelini çok ağır ödedi
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi
09:57
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
08:35
Depozito sisteminde yeni dönem 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
08:25
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu Takımda kalacağı açıklandı
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu! Takımda kalacağı açıklandı
07:40
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD’den sert tepki gecikmedi
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 10:32:59. #7.12#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, TFF 1. Lig'den Premier Lig'e transfer yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.