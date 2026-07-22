Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Hull City, rotasını Türkiye’ye kırdı. İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı, TFF 1. Lig’de mücadele eden Kayserispor’un genç file bekçisini kadrosuna katmak için harekete geçti.
Hull City yönetimi, Kayserispor forması giyen 17 yaşındaki genç kaleci Deniz Eren Dönmezer’i transfer etmek istiyor. İki kulüp arasında resmi görüşmelerin başladığı ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Adana Demirspor’dan Kayserispor’a imza atan genç eldiven, sarı-kırmızılı forma ile 3 resmi karşılaşmada görev yaptı ve kalesinde 4 gol gördü. Henüz 15 yaşındayken Adana Demirspor formasıyla Süper Lig’de ilk resmi maçına çıkarak adından söz ettiren Dönmezer, Türk futbolunun gelecekte büyük potansiyel vaat eden kalecileri arasında gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı, TFF 1. Lig'den Premier Lig'e transfer yapıyor - Son Dakika
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