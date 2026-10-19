Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i ağırladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Slovenya'daki Maribor - Celje karşılaşmasında Acun Ilıcalı’nın misafiri oldu.

Slovenya Ligi takımlarından  Maribor kulübünün sahibi olan iş insanı Acun Ilıcalı, Maribor - Celje arasında oynanan Slovenya Ligi karşılaşmasında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i ağırladı. 

CEFERIN'E FORMA HEDİYE ETTİ

Mücadeleyi beraber izleyen ikili, ardından birlikte yemek yedi. Golsüz sona eren maçın sonrasında Ilıcalı, UEFA Başkanı Ceferin’e Maribor forması hediye etti.

Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i ağırladı

ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI

Bu sezon 24 puanla Slovenya PrvaLiga Ligi’nde liderliğini emin adımlarla sürdüren Maribor, en büyük şampiyonluk adayı olarak görülüyor.

Acun IlıcalıSlovenyaMariborFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan’dan büyük müjde Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan'dan büyük müjde
19:58
Canlı anlatım: Derbide heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Derbide heyecan çok yüksek
19:47
Maç öncesi dehşet 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
19:15
Aralarında Lille de var Fransa’da sokağa çıkma yasağı
Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı
18:25
SPK Başkanı Sütçü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı
SPK Başkanı Sütçü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı?
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
17:25
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 20:00:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei