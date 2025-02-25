Acun Ilıcalı: 'Üzgünüz, Kazanmak İstiyorduk'

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Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları derbinin ardından açıklamada bulundu.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ilıcalı, "Üzgünüz, kazanmak için gelmiştik. Takım olarak kenetlendik. Bugün 3 puanla ayrılmak istiyorduk ama nasip olmadı. Futbolda her zaman her şey istediğiniz gibi olmuyor ama futbolcularımız ve taraftarlarımız bugün Fenerbahçe'mizin gücünü herkese göstermiştir." dedi.

Maçta üstün taraf olduklarını savunan Ilıcalı, şöyle devam etti:

"Rakibimizin bir tane isabetli şutu var, o da 88. dakikada. Kornerleri yok. Sahanızda maç oynuyorsunuz korneriniz yok, şutunuz yok.Oyun olarak çok mutluyuz ama sonuç olarak mutlu değiliz. Hedefimiz şampiyonluk, bu yolda ümidimizi sürdürüyoruz. Fikstür avantajımız çok büyük. İlk yarıda bizi çok zor maçlara yolladı fikstür. Artık ligin en üst sırasındaki takımların birçoğuyla rakibimiz deplasmanda oynayacak. Biz ise sıralama olarak daha kolay rakiplerle oynayacağız, o yüzden fikstür avantajımız büyük, ümidimizi kaybetmedik. Avrupa'da turu geçtik, 3 kulvarda devam ediyoruz. Takımızla, hocamızla her açıdan gurur duyuyoruz. Bugün gönül isterdi burada 3 puan alalım ama olmadı."

Karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic'in iyi bir yönetim sergilediğini dile getiren Ilıcalı, şunları kaydetti:

"Hakem konusuna girmek için maçın bitmesini bekledim. Mourinho tahmin ediyorum herhalde 'Burada bir daha maç yönetemezsin falan.' dememiştir ya da tehdit etmemiştir. Öyle tahmin ediyorum tebrik etmiştir ve çıkmıştır. Maçın sıcaklığıyla konuştu herhalde Okan hoca çünkü maçlarda biraz yükseliyor. Onu da anlıyorum çünkü çok başarısız bir maç oynadılar, pozisyonsuz bir maç. Avrupa'dan elenen bir takım. Yabancı hakemlerle bizimle beraber 7. maçını kazanamamış bir takım var ortada. Tartışılan bir durum şu anda zaten biliyorsunuz. 'Mourinho ağlıyor, hakem çok kötüydü.' bunlar bana algı operasyonu gibi geliyor."

"Film çok belli arkadaşlar, yabancı hakemin gelmesi arı kovanına çomağı soktu." diyen Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyonlar Ligi yöneten hakem bulundu, bizle alakası yok. Hakem Mariborlu'ymuş. 'Mariborlu hakem, Acun'un takımı var orada. Burada yönetici olduğu takıma gelmiş bir şeyler yapabilirmiş.' Bu iddialara gülüyorum, dünyada bunun karşılığı hiç yok. Mariborlu hakemin benim yönetici olduğum takımın maçını yönetmesinde bir sakınca yok. Bunun İngiltere'de, İsviçre'de sakıncası yok. Bizim hakemlerimiz hangi takımı tutuyor mesela bunu biliyor muyuz? Bizim hakemler hangi takımı tutuyor neden bilmiyoruz biz? Hangi takımı tutuyorsan onun ya da rakibinin maçını yönetemezsin. Dünyanın her yerinde böyle bu iş. Mariborlu hakem Maribor maçı yönetemez mesela. Türkiye'de Galatasaraylı hakem Galatasaray maçını yönetiyor mu, yönetemiyor mu mesela? Fenerbahçeli hakem Galatasaray maçı yönettiğinde ya da tam tersi bu ülkede hiç infial olmadı. İngiltere'de hakeme hangi takımı tuttuğunu soruyorlar. 'Ben Manchester United'ı tutuyorum.' diyor. 'O zaman o takımın maçını sana vermiyorum.' diyor. Bir tek Türkiye'de hakemlerin hangi takımı tuttuğu bilinmiyor ve o hakemler gidip maç yönetiyor."

"Yabancı hakemden memnun olmayan tek takım Galatasaray"

Acun Ilıcalı, yabancı hakemlerden sadece Galatasaray'ın memnun olmadığını ileri sürdü.

Sezona yabancı hakemlerle başlanması halinde şu anki puan farkının oluşmayacağını iddia eden Ilıcalı, "O puan farkı olan takım neden Avrupa'da kazanamıyor? Kimle oynadılar, City, Real Madrid mi? Avrupa'nın hangi sıradan takımlarını yenemediler. 6 maçtır 0 galibiyet. İşte gerçek bu. Biz arı kovanına çomağı soktuk. Bundan sonra eminim ki Galatasaray ile oynayan takımlarımız büyük ihtimal 'Ah keşke bizim maçta da yabancı hakem olsaydı.' diyorlardır. Beşiktaşlılar şu maçı izledikleri zaman ne diyordur kendi oynadıkları maçı hatırlayınca. O gün bu hakem olsa Beşiktaş yenilecek miydi? 8 tane sarı kartı atladı o gün hakem. Bugün 5 tane sarı gördü Galatasaray. Bakın hiç 5 sarı kart görmüş mü? Herkes memnun yabancı hakemden, bugün memnun olmayan tek takım Galatasaray. Hakemin gelişinden de yönetiminden de memnun değiller. Bu hakemin bugün yönetimine çok kötü diyorsan niyetin bellidir." diye konuştu.

Her zaman adalet istediklerini vurgulayan Ilıcalı, "Biz 'Hep adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz.' dedik. Bugün bizim tartışılan pozisyonlarımız var ama gönlümüz rahat. Hakem öyle görmüş öyle verdi. Penaltı pozisyonu var, verilir verilmez hiç önemli değil. Bence orta sahada En-Nesyri'ye bir faul var ama benim gönlüm rahat." şeklinde görüş belirtti.

Maçta sahaya herhangi bir yabancı cisim atılmadığını anlatan Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Bugün korner atılırken oyuncumuzun kafasına bir şey gelmedi. Biz aptal mıyız zannediyorsunuz? Şansa mı gelmedi. Yabancı hakem var diye kafaya bir şey yağmadı mesela. Meşale atıldı, oyunu durdurdu değil mi? Trabzon'da bizim kaleci yanıyordu oyun devam etti. Yerli hakem devam ettiriyordu, yabancı hakem durdurdu. Güvenliğe baktı sonra devam ettirdi. Trabzonspor'un açıklaması (Yabancı hakem isteğine ilişkin) çok normal. Eminim buradaki adaletsizliğe birçok takım ses çıkaracak. Biz bugün buraya adaleti getirdik ama nasıl. Biz getirmedik aslında, biz isyan ettik. Siz istediniz geldi diyorlar ama doğru değil. Ben ağustosta yabancı VAR açıklaması yaptım. Benden sonra bütün takımlar isyan etti. Federasyon da bunun üzerine 4 ay sonra puan farkı 8 iken yabancı VAR getirdi. Biz 'Yabancı VAR'la bitmiyor, sahada katliam devam ediyor.' dedik. Bunun üzerine yabancı orta hakemde de geldi."

Birçok takımın yabancı hakem istediğini dile getiren Ilıcalı, "Trabzonspor da istiyor. Kendinizi kandırmayın. Herkes adalet istiyor, kollanma dönemi bitti. Hakkımız yendiği zaman isyan edeceğiz tabi ne yapacağız? Geçen sene bu statta 20. dakikada oyuncumuz haksız yere atılmadı mı? 'Neden yabancı hakem istiyorsunuz?' diyorlar sonra isterim tabi. 10 kişiyle 5 atacakken 1-0 ile buradan zorla ayrıldık. Tabii ki yabancı hakem isteyeceğiz, adalet isteyeceğiz. Sonuna kadar da isteyeceğiz. Başkanımız sonuna kadar destek verdi. 'Futbolda adaleti sağlayalım önce, adalet geldikten sonra bakın dünya nasıl değişiyor.' dedim. Adaletsizliğin hak olduğunu düşünenler bağırıyorlar devamlı. 'Yabancı hakem gelmesin...' Hep algı." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın yabancı hakem kararından sonra Avrupa sıralamasında yükseldiğini ifade eden Ilıcalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yunanistan 5 sene önce Avrupa sıralamasında 20'nciydi. Yabancı hakemi getirdiler şu anda Avrupa sıralamasında 12'nci falan. O yüzden Avrupa'ya gidip niye eleniyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü buradaki hakemlere alışıyorsunuz. Bir tane video var sosyal medyada 15 pozisyon videosu. 15 pozisyonda yere düşen oyuncuları devam ettiren hakem var. İşte o yüzden başarılı olamıyorsunuz. Bugün de vermediler. Attınız kendinizi, vermediler işte. 'Burada adaleti istiyoruz.' diyoruz. Bunu dedik diye demediğinizi bırakmadınız bana da aileme de. Biz adalet istiyoruz. Galatasaray taraftarına sesleniyorum. Bizim sizinle bir problemimiz yok. Biz adalet istiyoruz. Yöneticileriniz sürekli olarak 'Federasyona gelirim gelmem, yabancı hakemi isterim istemem.' diyor. Galatasaray yabancı hakemi istiyor mu istemiyor mu? Biri cevap versin bana. İnanılmaz bir şey. Bosna'dan getirsek 'Dzeko'nun arkadaşı.' diyeceksiniz. Polonyalı gelse 'Szymanski'nin köylüsü.' diyeceksiniz. Zaten herkese göre bir şey icat edeceksiniz. Adam yönetti burada pırıl pırıl. Buna da kötü diyorsunuz. Sizin amacınız belli, ayrıcalık istiyorsunuz. Buradayız, güçlüyüz, adım adım geliyoruz ve inşallah futbola da adalet gelecek."