İngiltere Championship ekibi Hull City, Doğukan Sinik transferi için Fraport TAV Antalyaspor ile anlaştıklarını açıkladı.
23 yaşındaki kanat oyuncusu İngiliz ekibinin Marbella'daki kampına katılacak. A Milli Takım formasıyla 3 maçta 2 gol kaydeden Doğukan Sinik'in transferi, sağlık kontrolleri sonrasında çalışma izni almasıyla birlikte Hull City tarafından resmen açıklanacak.
İşte Hull City'nin transfer açıklaması;
Sinik, geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibiyle çıktığı 31 Süper Lig maçında 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de - Son Dakika