Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de - Son Dakika
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Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de

11.07.2022 12:10

İngiltere Championship takımı Hull City, A Milli Takım formasıyla 3 maçta 2 gol kaydeden 23 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'a 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

İngiltere Championship ekibi Hull City, Doğukan Sinik transferi için Fraport TAV Antalyaspor ile anlaştıklarını açıkladı.

SEZON ÖNCESİ KAMPINA KATILACAK

23 yaşındaki kanat oyuncusu İngiliz ekibinin Marbella'daki kampına katılacak. A Milli Takım formasıyla 3 maçta 2 gol kaydeden Doğukan Sinik'in transferi, sağlık kontrolleri sonrasında çalışma izni almasıyla birlikte Hull City tarafından resmen açıklanacak.

İşte Hull City'nin transfer açıklaması;

Antalyaspor'un Milli futbolcusu Doğukan Sinik resmen Hull City'de

3 GOL 7 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Sinik, geçtiğimiz sezon Akdeniz ekibiyle çıktığı 31 Süper Lig maçında 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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Doğukan Sinik, Antalyaspor, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de - Son Dakika
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