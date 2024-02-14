Acun\'un "Bu ismi bir yere yazın" dediği yıldız futbolcudan inanılmaz gol

Spor

Akaryakıta bir okkalı zam daha

İngiltere Championship'in 32. haftasında Rotherham ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City kozlarını paylaştı. Aesseal New York Stadyumu'nda oynanan maçı, Hull City geriden gelerek 2-1 kazandı.

"BİR SAĞ AÇIK ALDIM AKLIN HAYALİN DURUR"

Acun Ilıcalı katıldığı bir televizyon programında transfer ettiği Jaden Philogene hakkında "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" ifadelerine yer vermişti. Philogene'nin attığı golü görenler Acun Ilıcalı'nın Philogene hakkında söylediklerini yeniden gündeme taşıdı.

RABONA ATTI

Maçın 71. dakikasında rakip ceza sahasında topu kazanan Jaden Philogene, rakibini iki kez çalımlamasının ardından oldukça dar bir açıdan yaptığı "rabona" vuruşla topu ağlara gönderdi.

İşte o gol;