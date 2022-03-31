Adaletspor, play-off'u garantiledi - Son Dakika
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Adaletspor, play-off'u garantiledi

31.03.2022 10:49
Adaletspor, play-off'u garantiledi

Diyarbakır 2. Amatör Futbol Liginde mücadele eden Adaletspor, Lice Kayaspor'u 3-1 yenerek, normal sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala play-off'a kalmayı garantiledi.

Diyarbakır 2. Amatör Futbol Liginde mücadele eden Adaletspor, Lice Kayaspor'u 3-1 yenerek, normal sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala play-off'a kalmayı garantiledi.

Seyrantepe Stadı'nda oynanan maçı Ömer, Eyüp ve Vedat'ın golleriyle kazanan Diyarbakır Adalespor, puanını 35'e çıkartırken, 14 maçta 51 gol attı, 9 gol yiyerek averajını 42 olarak belirledi. Alınan galibiyet ile sezonun bitmesine 2 hafta kala play-off'a kalmayı garantilediklerini dile getiren Diyarbakır Adaletspor Başkanı Başsavcılık Özel Kalem Müdürü Metin Özkan, elde edilen başarının önemine değindi.

Sezonun bitimine 2 hafta kala play-off'u garantilemenin önemli bir başarı olduğunu dile getiren Özkan, "Birinci hedefimiz olan play-off'a kalmayı sezonun tamamlanmasına iki hafta kala garantiledik. Artık play-off'ta başarılı olup Süper Amatör Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunun içinde çok çalışıp başarılı olmaya çalışacağız. Diyarbakır Adaletspor olarak ikinci sezonumuzda da bir üst lige çıkmak için play-off maçları oynamaya hak kazandık. Son iki maçımıza da çıkıp başarıyla oynayıp, daha sonra 6 takımın katılacağı play off maçlarında da başarılı olup bir üst lige çıkmayı planlıyoruz. Play-off'u garantilememiz erken oldu, zor bir gruptaydık ama başarılı bir mücadele sonucunda, sporcularımızın emeği, hocalarımızın emeğiyle ligin bitimine 2 hafta kala garantilemiş olduk" dedi.

Kendilerine bu yolda destek olan herkese teşekkür ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Özkan, "Her grubun ilk iki takımı play-off oynayacak. Üçüncü ve dördüncü takımlar ikinci amatörde kalacak, son beş takım bir alt lige düşecek. Her gruptan çıkan iki takım play off'ta 5 maç yani birbirleriyle birer maç oynayacak ve ilk dörde girecek takım bir üst lige, yani Süper Amatöre çıkacak. Bizde Adaletspor olarak Süper Amatöre çıkacak takımlar arasında yer alacağımıza inanıyoruz. İşimizi daha sıkı yapacağız. Bize bu yolda destek olan ve her zaman yanımızda yer alan gönül dostlarına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Adaletspor, play-off'u garantiledi
Adaletspor, play-off'u garantiledi

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Diyarbakır, Play Off, Futbol, Eyüp, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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