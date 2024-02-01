Adana 5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Spor Kulübü, maddi sıkıntılara rağmen futbol hayallerinden vazgeçmiyor

TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Adana 5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Spor Kulübü'nün futbolcuları, uzun mesafelere ve maddi sıkıntılara rağmen futbol hayallerinden vazgeçmiyor.
Adana'da maddi imkansızlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşayan 5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Spor Kulübü, Gökhan Özdemir başkanlığında TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele ediyor. Yaklaşık 85 kız futbolcunun olduğu kulüpte, oyuncuların çoğu uzak kırsal bölgelerde ve köylerde oturuyor. Futbol aşkına zorlu şartlara rağmen pes etmeyen futbolcular, hem kendileri hem de Adana için başarı hedefliyor. Bütün imkansızlıklara rağmen kulüp yönetimi, kızları sporun içinde tutmak için var güçleriyle çalışıyor.
Gökhan Özdemir: "Kulüp olarak hiçbir gelir kaynağımız yok"
Kulüp olarak hiçbir gelir kaynaklarının bulunmadığını vurgulayan Başkan Gökhan Özdemir, "Bu kulübe sahip çıkılması gerekiyor. Bizim uzaktan gelen kız sporcularımız var. Maddi imkanları olmadığı için ailesini geçindiren kız sporcularımız var. Onlar da tarlaya, bahçeye çalışmaya giden sporcularımız. Forvetimiz geçen hafta ve bugün tarlaya işe gittiğinden dolayı antrenmanlara gelememektedir. Bizim de kulüp olarak hiçbir gelir kaynağımız olmadığı için bu çocukların masraflarını karşılayamamaktayız. Gönül isterdi ki o kızımızın harçlığını verelim, antrenmana çıkartalım, bunu çok isterdik ama maddi gücümüz yetmiyor" ifadelerini kullandı.
"Kızlarımıza sahip çıkılsın"
Kız futbolculara sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Özdemir, "Biz grubumuzda şampiyon olduğumuz takdirde Türkiye şampiyonasına gideceğiz. Bu seneki hedefimiz 2. Lig'de oynamak. Ama şu anki maddi imkansızlıklar içerisinde biz şampiyon olsak da Türkiye şampiyonasına gidemeyeceğiz. Bu konuyla alakalı değerli Adanalı büyüklerimizle istişare halindeyiz. Kulübümüzün şampiyon olması halinde sporcularımıza bir yardım gecesi düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu gecede istediğimiz yardımı umarım alabiliriz. Umarım her şey gönlümüze göre olur. Kızlarımıza sahip çıkılmasını istiyoruz, başka da bir şey istemiyoruz" diye konuştu.
"Kapımız bütün kızlarımıza açıktır"
Gökhan Özdemir, kırsal kesimler ve köylerdeki kız çocuklarını spora kazandırdıklarını belirterek, şunları dile getirdi:
"Bizim burada sadece 25 kişilik A takım kadromuz yok. Bizim 85 kişilik kız futbol takımımız var. Sokaktan aldığımız var, köylerden, kırsal kesimlerden aldığımız kızlar var. Biz bunların hepsine uzandık. Bu kızlarımızın hepsini spora kazandırdık ve sporun içinde de tutmaya çalışıyoruz. Muhteşem bir ortamımız var. Adana'nın en gözde takımıyız. Kapımız bütün kızlarımıza açıktır. Dediğim gibi tek isteğimiz, sporcu kızlarımıza destek olunsun. Biz hepsinin kolundan tutar, spora kazandırırız."
Cemre Gökdemir: "Adana bizim yanımızda olsun"
Mersinden antrenmana gelen Cemre Gökdemir, iyi bir ivme yakaladıklarını aktararak, "Takımım çok iyi, çok güzel başarılar elde ediyoruz. 2'de 2 yaparak devam ediyoruz. Mersinde okuyorum, hafta sonu antrenmana gelmeye çalışıyorum. Bu şartlarda biraz zor oluyor. Her hafta gidiş-geliş yapamıyorum. Play-off'a çıktığımız zaman Adana'mızın bizim yanımızda olmasını istiyorum. İnşallah bizim yanımızda olurlar" dedi.
Aydoğdu İnce: "Türkiye'ye adımızı duyuracağız"
Adana'da şampiyon olmak istediklerine dikkat çeken Aydoğdu İnce ise, "Kırsal ve uzak kesimlerden antrenmanlara katılabilmek için geliyoruz. Her sporcunun ailesinin durumları o kadar iyi değil. Geliyoruz, futbol oynamak istiyoruz sadece. Kulübümüzle U13 ve U15'te şampiyonluklar yaşadık. İnşallah 3. Lig'de de Adana şampiyonu olacağız, böylelikle Türkiye'ye adımızı duyuracağız. Adana'mızı daha iyi temsil edebilmek için Adanalıların desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA
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