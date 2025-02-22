Adana Açık Kaykay Yarışması Başladı

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Türkiye Kaykay Federasyonu'nun düzenlediği 'Adana Açık Yarışması' 45 sporcunun katılımıyla Adana'da başladı.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanlığının 2025 yılı faaliyet programında yer alan Adana Açık Yarışması, Seyhan Belediyesi'nin ev sahipliğinde Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Alanı'nda başladı. 45 sporcunun katıldığı yarışmada dereceye giren sporcular, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından İstanbul veya Ankara'da düzenlenecek gelişim kampına katılacak. Temmuz ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na da katılacak sporcular, başarılı oldukları takdirde Türkiye'yi Amerika'da düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil edecek.

Fahrettin Yıldız: "Adana'daki yarışma bizim için çok önemli"

Yarışma öncesi gazetecilere konuşan Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, "Bu yarışmayı 2025 yılında ilk kez Adana'da düzenledik. Çok güzel bir katılım var. Burada seçilecek sporcularımızı gelişim kampına alacağız. Bu işi geliştirmek, doğru temeller üzerine oturtarak tanıtmak istiyoruz. Adana'daki yarışma bizim için çok önemli. Bu daha bölge yarışması. Birkaç ilde daha bölge yarışmalarımızı yapıp Temmuz ayında Türkiye şampiyonamızı yapacağız. Orada başarılı olan gençlerimizi Amerika'da düzenlenecek dünya şampiyonasına götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çocukların önünü açmalıyız"

Türkiye'deki birçok ilde kaykay pisti olduğunu ve pist açmaya devam edeceklerini anlatan Yıldız, "Türkiye'deki 81 ilimizde tesis var ancak hepsi standartlara uygun değil. Biz istiyoruz ki bazı iyileştirmeler yaparak bu pistleri standartlara uygun hale getirelim. Gittiğimiz illerde bunu anlatıyoruz. Bütün belediyelerimiz de yaklaşım tarzlarıyla bize katkı sağlıyorlar. Türkiye'de evde hapsolmuş birçok çocuk var. Onların önünü açmak istiyoruz" diye konuştu.

İrem Kocaarık: "Ülkemizi temsil etmek istiyorum"

Yarışmaya katılan 22 yaşındaki İrem Kocaarık, "Kaykay sporuyla ilk kez arkadaşımın babası sayesinde tanıştım. Şimdi hem okuyorum hem de bu sporu yapıyorum. Adana'da bu sporu yapan çok fazla kadın yok. Bende bu yarışmaya bu nedenle katıldım. Dereceye girip ülkemizi dünya şampiyonalarında temsil etmek istiyorum" dedi.

Yarışlar gün boyu sürecek. - ADANA