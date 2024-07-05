Adana Bisikletçileri Van Gölü Etrafında Pedal Çevirdi - Son Dakika
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Spor

Adana Bisikletçileri Van Gölü Etrafında Pedal Çevirdi

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü'nün 3 bisikletçi kadını, kuraklığa ve doğu illerinin güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla Van Gölü etrafında pedal çevirdi. Ağrı'da başlayan serüvenleri Batman'da son bulacak olan bisikletçiler, Van Gölü'ne dikkat çekerek 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla yolculuklarına devam etti. Etkinlik kapsamında çölleşme ve kuraklıkla mücadele hakkında farkındalık oluşturmak ve doğu şehirlerinin güzelliklerini tanıtmak amaçlanıyor.

05.07.2024 13:45
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BİTLİS (İHA) – Adana'dan gelen 3 bisikletçi kadın, kuraklığa ve ve doğu illerinin güzelliklerine dikkat çekmek için Van Gölü etrafında pedal çevirdi.

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü'nün lisanslı sporcuları Sevilay Kaygısız, Fatma Altınsoy ve Yasemin Öztürk isimli bisikletçi kadınların Ağrı'da başlayan serüveni; Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Van il merkezi ve Gevaş üzerinden Batman'da son bulacak. Adilcevaz'da konaklayan 3 bisikletçi, verdikleri molanın ardından 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla Van Gölü'ne dikkat çektikten sonra pedal çevirmeye devam etti.

Bisikletçilerden Yasemin Öztürk, "Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü'nün lisanslı 3 kadın sporcusu olarak her yıl yapmakta olduğumuz 'Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında Ağrı'dan başlayıp Erciş, Van, Bitlis ve Batman illerimizi bisikletlerimizle ziyaret edeceğiz. Hem çölleşme ve kuraklıkla mücadele hakkında farkındalık oluşturmak hem üç kadının doğu şehirlerimizi bisikletleriyle güvenli bir şekilde geçebileceğini göstermek hem de insanlarımızın tatil için sadece batıyı düşünmemelerini ve doğunun güzelliklerini de görmeleri gerektiğini anlatmak ve güzel şehirlerimizi tanıtmak istiyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Bisikletçileri Van Gölü Etrafında Pedal Çevirdi - Son Dakika

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