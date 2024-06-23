Adana Büyükşehir Belediyesi U16 Kız Basketbol Takımı'ndan 5 oyuncuya milli takım daveti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Büyükşehir Belediyesi U16 Kız Basketbol Takımı'ndan 5 oyuncuya milli takım daveti

Adana Büyükşehir Belediyesi U16 Kız Basketbol Takımı\'ndan 5 oyuncuya milli takım daveti

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U16 Kız Basketbol Takımı'nın 5 oyuncusu milli takım kampına davet edildi. Ayrıca takımın antrenörü Murat Kaya da milli takımın idari ve teknik kadrosuna dahil edildi.

23.06.2024 09:34  Güncelleme: 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (ABBSK) U16 (16 yaş altı) Kız Basketbol Takımı'nın 5 oyuncusuna milli takım kampından davet geldi. Ayrıca takımın antrenörü Murat Kaya da yardımcı antrenör olarak milli takımın idari ve teknik kadrosuna dahil edildi. Takımın kaptanı Berfin Ada Şahin, daha önce U18 Kız Basketbol Milli Takım Kampına davet edilerek, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana'ya büyük onur yaşatmıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'ndan Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne gelen ve Federasyon Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı imzalı yazıda; "2024 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan U16 Yıldız Kız Milli Takımımız 24-29 Haziran 2024 tarihleri arasında Kocaeli'nde kampa girerek çalışmalarına devam edecektir. Kulübünüz sporcularının aşağıdaki program dahilinde kampa katılımlarının sağlanmasını başarı dileklerimle rica ederim" ibaresi yer alıyor.

Davet yazısında Milli Takım İdari Kadrosu'na Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Murat Kaya dahil edilirken, sporcu kadrosuna Adana Büyükşehir Belidiyesi Spor Kulübü U16 Yıldız Kız Basketbol Takımı'ndan Şevval Yalınkaya, Eylül Akdağ, Nisanur Tutar, Belinay Aybaba, Simge Erol dahil edildi.

Adana'yı spor kenti yapma yolunda, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana önemli hizmetlere imza atan, çocukları ve gençleri yaz spor okullarıyla çok sayıda branşta sporla buluşturan, yetenekli gençleri Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde barındırarak, milli takımlara sporcu gönderilmesini sağlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'müzün elde ettiği başarı doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. U16 Kız Basketbol Takımımız Türkiye şampiyonu olmuştu. U18 ve U16 Kız Basketbol Milli Takımlarına davet edilen sporcularımızla da gurur duyuyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, kent ve ülke sporuna katkı sağlayacak seviyede sporcular yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Milli Takım, Murat Kaya, Adana, Spor, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Büyükşehir Belediyesi U16 Kız Basketbol Takımı'ndan 5 oyuncuya milli takım daveti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:25 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı 7 köyü alarma geçiren yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı
09:14 İletişim Başkanlığı’ndan “Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
08:34 Husiler’den Filistin’e destek Biri ABD’ye ait 2 dev gemiyi füzelerle imha ettiler Husiler'den Filistin'e destek! Biri ABD'ye ait 2 dev gemiyi füzelerle imha ettiler
07:55 Hastane bahçesinde silahlı çatışma Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı Hastane bahçesinde silahlı çatışma! Mermiler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı
07:31 Küçük kardeşlerin sır ölümü Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı Küçük kardeşlerin sır ölümü! Kaldıkları otel odasından cansız bedenleri çıktı
07:58 Apse yapan dişi için doktora gitti, hayatını kaybetti Apse yapan dişi için doktora gitti, hayatını kaybetti
00:25 Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa Zafer Partili başkan yardımcısı, çocuklara beddua etti: Keşke köpekler şunlara dalıp parçalasa
23:38 İsrail’de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek İsrail'de on binlerce kişi sokaklara indi: Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek
23:19 Portekiz’e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar İşte tüm ihtimaller Portekiz'e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
22:54 Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü Eski eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü
22:33 Ünlü iş insanı Vedat Aşçı’nın tekme tokat dövdüğü Kaya Sabancı hakkındaki suçlamaları çok çarpıcı Ünlü iş insanı Vedat Aşçı'nın tekme tokat dövdüğü Kaya Sabancı hakkındaki suçlamaları çok çarpıcı
22:27 Abdülkerim Bardakcı Çekya maçında yok Abdülkerim Bardakcı Çekya maçında yok
22:09 Tokat’ta düğünde atılan havai fişekler kuru otları tutuşturdu Tokat'ta düğünde atılan havai fişekler kuru otları tutuşturdu
21:46 Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler itirafı: Gerçekten üzgünüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 10:30:27. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi U16 Kız Basketbol Takımı'ndan 5 oyuncuya milli takım daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement