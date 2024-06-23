Adana Büyükşehir Belediyesi U16 Kız Basketbol Takımı\'ndan 5 oyuncuya milli takım daveti

Spor

Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (ABBSK) U16 (16 yaş altı) Kız Basketbol Takımı'nın 5 oyuncusuna milli takım kampından davet geldi. Ayrıca takımın antrenörü Murat Kaya da yardımcı antrenör olarak milli takımın idari ve teknik kadrosuna dahil edildi. Takımın kaptanı Berfin Ada Şahin, daha önce U18 Kız Basketbol Milli Takım Kampına davet edilerek, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana'ya büyük onur yaşatmıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'ndan Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne gelen ve Federasyon Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı imzalı yazıda; "2024 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan U16 Yıldız Kız Milli Takımımız 24-29 Haziran 2024 tarihleri arasında Kocaeli'nde kampa girerek çalışmalarına devam edecektir. Kulübünüz sporcularının aşağıdaki program dahilinde kampa katılımlarının sağlanmasını başarı dileklerimle rica ederim" ibaresi yer alıyor.

Davet yazısında Milli Takım İdari Kadrosu'na Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Murat Kaya dahil edilirken, sporcu kadrosuna Adana Büyükşehir Belidiyesi Spor Kulübü U16 Yıldız Kız Basketbol Takımı'ndan Şevval Yalınkaya, Eylül Akdağ, Nisanur Tutar, Belinay Aybaba, Simge Erol dahil edildi.

Adana'yı spor kenti yapma yolunda, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana önemli hizmetlere imza atan, çocukları ve gençleri yaz spor okullarıyla çok sayıda branşta sporla buluşturan, yetenekli gençleri Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde barındırarak, milli takımlara sporcu gönderilmesini sağlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'müzün elde ettiği başarı doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. U16 Kız Basketbol Takımımız Türkiye şampiyonu olmuştu. U18 ve U16 Kız Basketbol Milli Takımlarına davet edilen sporcularımızla da gurur duyuyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, kent ve ülke sporuna katkı sağlayacak seviyede sporcular yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA