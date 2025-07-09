Adana Çiltar, Avrupa'da Şampiyon Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Adana Çiltar, Avrupa'da Şampiyon Olmayı Hedefliyor

09.07.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NAVEK Süper Ligi'ni kazanarak Avrupa'da mücadele etmeye hak kazanan Adana Çiltar, şampiyonluk istiyor.

NAVEK Masa Tenisi Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü (MTSK), daha önce 3 kez mücadele ettiği Avrupa'da bu kez kupaya ulaşmak istiyor.

NAVEK Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonunu kendisiyle aynı puandaki Fenerbahçe'yi ikili averajla geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan Adana Çiltar MTSK Erkek Takımı, 4. kez Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

Süper Lig'deki 5'inci şampiyonluğunu elde eden Adana ekibi, Türk sporcu Görkem Öçal'ın yanı sıra 2 yabancı oyuncuyu kadrosuna katarak güçlü bir takım kurmayı planlıyor.

Daha önce üç kez çıktığı Avrupa arenasında bir kez çeyrek finale yükselmeyi başaran Adana Çiltar MTSK, kuracağı güçlü kadroyla bu kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

"Hedefimiz Avrupa'da da şampiyon olmak"

Kulüp Başkanı Ali Türemiş, AA muhabirine, geçen sezon lige şampiyonluk hedefiyle başladıklarını söyledi.

İlk yarıyı lider Fenerbahçe'nin gerisinde tamamladıklarını anlatan Türemiş, ikinci yarı son maçta sarı-lacivertli takımı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştıklarını belirtti.

Türemiş, geçen sezonun kendileri için çok verimli geçtiğini, Süper Lig'in yanı sıra yıldızlar ve büyüklerde de Türkiye şampiyonu olduklarını dile getirdi.

Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceklerini anımsatan Türemiş, şöyle devam etti:

"Hedefimiz Avrupa'da Türkiye'yi başarıyla temsil etmek. Geçen yıl kadromuzdaki oyunculardan biri dünya sıralamasında ilk 50, diğeri ilk 100 içindeydi. Türk oyuncu olarak da şampiyonumuz Görkem Öçal vardı. Yani iyi bir takımımız vardı. Kadromuza biri Avrupalı, biri de Kore ya da Çinli olmak üzere 2 oyuncu takviyesi yapacağız. Daha önce Avrupa kupalarına üç kez katıldık. Hedefimiz Avrupa'da da şampiyon olmak."

Türemiş, gelecek sezon ligde kadın ve erkek takımlarıyla mücadele edeceklerini belirtti.

"Avrupa'da şampiyon olabilmemiz için Avrupalı oyuncu şart"

Kulüp genel koordinatörü Sunay Atakan da ligi şampiyon tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Şampiyonluğun ardından Avrupa'da mücadele etmek hakkı elde ettiklerini anlatan Atakan, "Avrupa'da şampiyon olabilmemiz için Avrupalı oyuncu şart. İkinci oyuncumuz Uzak Doğu ülkelerinden, üçüncü sporcumuz Avrupa şampiyonu Görkem Öçal olacak. Transferlerden sonra da hedefimiz belirlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

adana, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Çiltar, Avrupa'da Şampiyon Olmayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig’e döndü Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
Tokatlama sonrası yeni kriz Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor Tokatlama sonrası yeni kriz! Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray’a giderse çıldırırım Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım
Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump’a sundu Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu
Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı
Acun Ilıcalı’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Osayi Samuel’in yerine sürpriz transfer Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer
Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti

10:57
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
10:55
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
10:20
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
09:55
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
16:58
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:35
Orkun Kökçü’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
16:33
Ben Affleck’ten Jennifer Lopez’in yeni aşkına sert uyarı
Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'in yeni aşkına sert uyarı
16:20
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş
Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 11:35:37. #7.12#
SON DAKİKA: Adana Çiltar, Avrupa'da Şampiyon Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.