Adana'da İlk Aquatlon ve Triatlon Yarışları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da İlk Aquatlon ve Triatlon Yarışları Başladı

Adana\'da İlk Aquatlon ve Triatlon Yarışları Başladı
07.06.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen triatlon yarışlarına 64 sporcu katıldı. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarıyla yapıldı.

ADANA'da, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen 'Aquatlon ve Triatlon' yarışları, 64 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu organizasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 'Aquatlon ve Triatlon' yarışları, Adana'da ilk kez başladı. Sporcular, saat 08.30'da Çukurova ilçesindeki Adnan Menderes Adası'nda son hazırlıklarını yaptı. 52 erkek ve 12 kadın sporcunun katıldığı yarışta, verilen startın ardından sporcular Sevgi Adası'na kadar yüzdükten sonra başlangıç noktasına geri döndü. Yüzme etabını tamamlayan sporcular, Adnan Menderes Bulvarı'nda bisikletleriyle 4 tur attıktan sonra 4 kilometrelik koşu etabını da tamamlayarak yarışı bitirecek.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların mücadele ettiği organizasyon, yüksek rekabet düzeyi ve etkileyici parkuruyla triatlonseverlerden yoğun ilgi gördü.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Adana, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana'da İlk Aquatlon ve Triatlon Yarışları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
Hafif ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı Hafif ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı
Can Polat’ın taziyesinde ortalık fena karıştı Engin Polat istenmedi, kavga çıktı Can Polat'ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi, kavga çıktı

11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
11:26
Rambo Okan, Hakan Safi’yi alnından öptü
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
10:36
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar Oy vermek için hücum ettiler
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler
10:09
BBP’de Büyük Kurultay heyecanı başladı Genel Başkan Destici’den mesaj var
BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var
10:08
Gülistan Doku’nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı Son mesajı “korkuyorum“ olmuş
Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı "korkuyorum" olmuş
10:04
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi başladı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 11:58:54. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da İlk Aquatlon ve Triatlon Yarışları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.