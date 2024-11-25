Adana'da Kadına Şiddetle Mücadele Etkinliği - Son Dakika
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Adana'da Kadına Şiddetle Mücadele Etkinliği

Adana\'da Kadına Şiddetle Mücadele Etkinliği

Adana'da hentbol takımı, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık amacıyla antrenman maçı yaptı.

25.11.2024 17:19
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Adana'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne dikkati çekmek için Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde yer alan Adasokağı oyuncuları antrenman maçı yaptı.

Yüreğir Kaymakamlığı tarafından Serinevler Spor Salonu'nda "Şiddete karşı altı sıfır savunma" temasıyla düzenlenen etkinlikte Adasokağı oyuncuları sahada yerini aldı.

Kaymakam Mehmet Aksu ve eşi Ayten Aksu ile Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın eşi Fidelya Demirçalı, sporcuların kollarına kadına yönelik şiddeti karşı mücadelenin renkleri olarak turuncu ve mor kurdele taktı.

Ayten Aksu'nun yaptığı başlama vuruşuyla 9 sporcu bir süre çift kale antrenman maçı oynadı.

Kaymakam Aksu, törende, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında yıl boyunca çeşitli faaliyetler yaptıklarını ve eğitimler verdiklerini söyledi.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a dair tedbir kararlarını da aldıklarını ifade eden Aksu, "Bundan sonra da bu konuda hassasiyetimizi aynı şekilde devam ettireceğimizi sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç da Kaymakam Aksu'ya böyle bir farkındalık etkinliğini yapmasından dolayı teşekkür ederek, "İlçemizde umarım bundan sonra şiddetin hiç anılmadığı, kadına, erkeğe, çocuğa, hayvana hiçbir zaman şiddetin gündemde olmadığı günleri görmeyi diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana'da Kadına Şiddetle Mücadele Etkinliği - Son Dakika

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