Adana'da Off-road Yarışı Heyecanı

Spor

2024 Akdeniz Off-road Kupası'nda sezonun üçüncü yarışı, 2-3 Kasım tarihinde Adana'da koşulacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Adana'da düzenlenecek ilk resmi off-road organizasyonu Adana Off-road Yarışı, Akdeniz Motorsporları ve Off-road Spor Kulübü tarafından Spor Toto ve Adana Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Örcün Kamp alanında gerçekleştirilecek.

Çatalan Köprüsü üzerinde 2 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da start seremonisiyle başlayacak organizasyonda, 20 araç ve 40 sporcu 3 Kasım Pazar günü saat 11.00'den itibaren Örcün mevkisinde mücadele edecek.