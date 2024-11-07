Adana\'da, Okul Sporları Voleybol Grup Müsabakaları başladı

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Adana'da, Okul Sporları Voleybol Kız-Erkek Grup Müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun B grubu ilk maçında, Şükran Çobanoğlu Ortaokulu ile Bahçeşehir Koleji takımları karşılaştı.

Şükran Çobanoğlu Ortaokulu, Bahçeşehir Koleji'ni 2-1 yenerek grubun ilk maçına galibiyetle başladı.

Kentteki farklı okullardan toplam 52 takımın katıldığı müsabakaların birinci turunda, ilk ikiye giren takımlar ikinci tura yükselecek.

11 Aralık'a kadar devam edecek maçların sonunda birinciliğe ulaşan takım, bölge maçlarında kenti temsil etmeye hak kazanacak.