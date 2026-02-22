Adana\'da Oryantiring Şampiyonası Tamamlandı

Adana'da dün başlayan Okul Sporları Oryantiring Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adana Valiliği ve Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliğinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde sürat yarışları yapıldı.

Tepebağ Mahallesi ve çevresinde düzenlenen yarışta, 38 ilden 365 sporcu dar sokaklarda harita ve pusula yardımıyla kendilerine tarif edilen hedefleri bulmaya çalıştı.

Yarışma sonucunda dereceye girenlere ödül verildi.