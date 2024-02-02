Spor

Adana'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası başladı.

Türkiye Karate Federasyonunca Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya 63 ilden 2 bin 700 sporcu katılıyor.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, salonda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, sporcuları Adana'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük zenginliğinin genç nüfus olduğuna dikkati çeken Köşger, şunları dile getirdi:

"Bu gençleri ne kadar sağlıklı yetiştirebilirsek, ne kadar iyi yetiştirebilsek, ne kadar sportmence, ne kadar zinde yetiştirebilirsek ülkemizin geleceği o kadar güzel, o kadar iyi olacak. Onları hem ilimle hem bilimle hem fenle buluşturacağız hem çağın bütün gerekleriyle onları kuşatıp donatacağız hem de sağlıklı olmaları açısından sporun bütün dallarında başarılı olmalarını sağlayacağız."

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ise organizasyonun düzenlenmesine destek verenlere teşekkür etti.

Geçen yıl alınan rekor derecelerde kulüp antrenörlerinin büyük emeği olduğunu ifade eden Uğuz, bu yıla da iki uluslararası şampiyonada birincilikler alarak başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu şampiyonada bir ve ikinci derece alacak sporcularımızın Balkan Şampiyonası'nda milli heyecanı yaşayacağını biliyoruz. Sizlerden özellikle YouTube sayfamızı takip edip abone olmanızı istiyorum. Çünkü önümüzdeki Balkan Şampiyonası'na katılacak sporcu sayımızda sizleri memnun edecek bir artış yapacağız. Bunu da takip edin. Bu da size bu şampiyonanın müjdesi olsun."

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de törende olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Spora çok büyük önem veriyorum. Gençlerimizin, çocuklarımızın spor yapması benim için çok değerli. Onların hem fiziksel hem de ruh sağlığı açısından spor gerçekten son derece önem verilmesi gereken bir nokta. Hepsine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen şampiyona 4 Şubat Pazar günü sona erecek.