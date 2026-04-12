Adana Demirspor 1-6 Iğdır FK

12.04.2026 18:10
Adana Demirspor, evinde Iğdır FK'ya 6-1 yenilerek kötü bir performans sergiledi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Iğdır FK'ya 6-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

25. dakikada Giray'ın ceza sahasına sert ortasında topla buluşan Bruno rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 0-1

35. dakikada Osman'ın ceza sahasına ortaladığı topu uzaklaştırmak isteyen Tsunami topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1

39. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Atakan içeri ortaladı. Arka direkte topa yükselen Mendes kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. 1-2

49. dakikada Güray'ın son çizgiye inerek çevirdiği topu kapan Mendes'in ceza sahasına ortaladığı topa dokunan Bacuna topu ağlarla buluşturdu. 1-3

60. dakikada Gökcan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topa arka direkte bomboş kalarak vuruşunu yapan Mendes ağları havalandırdı. 1-4

68. dakikada Mendes'in defansın arkasına gönderdiği topu kapan Gökcan Koita'ya pasını gönderdi. Müsait pozisyonda vuruşunu yapan Koita'nın şutunu kaleci Ata çıkardı.

78. dakikada Mendes'in şık pasında topla buluşan Koita'nın vuruşunda top filelerle buluştu ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

80. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Alperen topu kale alanında bulunan Koita'ya aktardı. Koita sol ayağıyla yerden şutunu çekerek topu ağlarla buluşturdu. 1-5

89. dakikada sağ kanatta topla buluşan Bacuna'nın içeriye ortaladığı topa kale önünde vuruşunu yapan Mendes vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı. 1-6

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kadir Beyaz, Kerem Kalkan

Adana Demirspor: Ata Gül, Enes Demirtaş (Aykut Sarıkaya dk. 74), Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak, Mert Menemencioğlu (Demir Yavuz dk. 74), Kayra Saygan (Kayra Deniz Özbay dk. 84), Gökdeniz Tunç, Toprak Bayar, Seyfi Efe Irga (Aslan Atay dk. 61), Muhammed Ergen (Yiğit Can Okat dk. 61)

Yedekler: Eren Fidan, Eymen Namlı, Diyar Zengin, Arda Turan Özkanbaş, Muhammed Yasin Erdoğan

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Güray Vural (Alperen Selvi dk. 79), Wenderson Tsunami, Robin Yalçın, Atakan Çankaya, Ryan Mendes, Ali Kaan Güneren (Doğan Erdoğan dk. 56), Gökcan Kaya, Ahmet Engin (Leandro Bacuna dk. 46), Tunahan Ergül (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 46), Gianni Bruno (Fode Koita dk. 63)

Yedekler: Melih Akyüz, Alim Öztürk, Serkan Asan, Ali Yaşar,

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Wenderson Tsunami (dk. 35 k.k.) (Adana Demirspor), Gianni Bruno (dk. 25), Ryan Mendes (dk. 39, 60 ve 89), Leandro Bacuna (dk. 49), Fode Koita (dk. 80) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Kayra Saygan (Adana Demirspor), Oğuz Kağan Güçtekin (Iğdır FK) - ADANA

Kaynak: İHA

ABD heyeti müzakere için Pakistan’da ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
“Sultan Süleyman“ esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi "Sultan Süleyman" esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi
Mesut Özil’den forma isteyen Sinan Akçıl’a büyük şok Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
Dünya Kupası’ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
“Çocuğuna annelik yapmadı” denmişti Nagihan’ın kızından duygulandıran mesaj “Çocuğuna annelik yapmadı” denmişti! Nagihan’ın kızından duygulandıran mesaj
Yasmin Erbil’den çocukluk itirafı: Annem benden güzel diye ağladım Yasmin Erbil’den çocukluk itirafı: Annem benden güzel diye ağladım
Akaryakıta indirim geliyor Akaryakıta indirim geliyor
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor Fenerbahçe’den yeni sezonun ilk bombası Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Ava Yaman isyan etti: Fotoğraflarım değil, yeteneğim konuşulsun Ava Yaman isyan etti: Fotoğraflarım değil, yeteneğim konuşulsun

18:02
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
17:29
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:36
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
