Adana Demirspor- Antalyaspor: 1-1 - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Demirspor- Antalyaspor: 1-1

Mustafa Alper Avcı, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

14.02.2025 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Onvo Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, "Galip gelebilirdik, Antalyaspor da galip gelebilirdi. Oyuncularımızın hakkı galibiyetti diye düşünüyorum, puanlar paylaşıldı." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele gücü yüksek bir müsabaka oynadıklarını belirtti.

Antalyaspor'un teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan sonra gerek ön bölge presi gerekse topa sahip olma anlamında ligin üst sıralarında yer aldığını ifade eden Avcı, bu kapsamda kendilerine göre oyun planı belirlediklerini vurguladı.

Mustafa Alper Avcı, savunmadan hücuma geçişlerde kazandıkları toplarda ön bölgedeki oyuncu sayılarını arttırmada sıkıntı yaşadıklarına dikkati çekerek, "Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Onların da yolu açık olsun, başarılar diliyorum. Kasımpaşa, Galatasaray ve bugün Antalyaspor müsabakalarında skordan ve sıralamadan bağımsız olarak Adana Demirspor camiasının tutkusuna uygun bir mücadele sergilediğimizi düşünüyorum. Genç oyuncularımız var. Gelecek adına bir yola çıktık. Bu yıl, Adana Demirspor'un altyapısından çıkan genç oyuncularla, doğru oyun ve felsefeyle kulüp adına bir kimlik yaratmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Karşılaşmada puanların paylaşıldığını anımsatan Avcı, şunları kaydetti:

"1 puan iyi mi? Galip gelebilirdik, Antalyaspor da galip gelebilirdi. Oyuncularımızın hakkı galibiyetti diye düşünüyorum, puanlar paylaşıldı. Önümüzdeki haftalar için bir periyot belirledik. Samsunspor maçına kadar toplayabildiğimiz maksimum puanı toplayıp daha sonrasında verimli bir süre geçirmek istiyoruz. Aramıza altyapıdan genç oyuncular katılacak. Genç oyunculara daha fazla şans vermek istiyoruz. Ligin sonunda, bugünkü gibi takdir edilen, alkışlanan bir Adana Demirspor olacak. Sonrasını hep beraber göreceğiz."

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Mustafa Alper, Antalyaspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor- Antalyaspor: 1-1 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:17 Merkez Bankası’ndan Kur Korumalı Mevduat işlemlerine düzenleme Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat işlemlerine düzenleme
22:37 CHP’li delegeden Özgür Özel’i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler CHP'li delegeden Özgür Özel'i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler
22:20 BM oturumuna damga vuran an Türkiye’nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu
22:17 Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı
21:36 Zelenskiy Türkiye’ye geliyor Savaşın bitmesi için şartını açıkladı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı
09:47 İstanbul’da yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu İstanbul'da yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu
09:30 Okan Buruk’a maç sonu soğuk duş Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
09:18 Fatih Terim’e Suudi Arabistan’da bir darbe daha Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha
09:01 Survivor’da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi’nin boğazına yapıştı Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı
09:00 Mert Hakan’dan Galatasaray maçı oynanırken çok konuşulacak paylaşım Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken çok konuşulacak paylaşım
08:57 Cezaevinden çıkıp arkadaşını öldürdü, savunması “pes“ dedirtti Cezaevinden çıkıp arkadaşını öldürdü, savunması "pes" dedirtti
08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 00:42:49. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Demirspor- Antalyaspor: 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.