Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi.
Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor, Antalyaspor’a Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?