Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

24.02.2022 17:53
Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünde oyun ve taktik çalışma yapıldı.

Çift kale maçla hazırlıklarını tamamlayan Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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