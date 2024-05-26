Adana Demirspor - Başakşehir Maçında Başakşehir 4-1 Önde - Son Dakika
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Adana Demirspor - Başakşehir Maçında Başakşehir 4-1 Önde

Adana Demirspor - Başakşehir Maçında Başakşehir 4-1 Önde

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, evinde Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarıyı Başakşehir 4-1 önde tamamladı. Maçta Piatek 2 gol atarken, Berkay Özcan ve Davidson da birer gol kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü Tayfun Aydoğan'dan geldi.

26.05.2024 20:05
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Trendyol Süper Lig'in 'in 38. haftasında Adana Demirspor, evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar:

5. dakikada ceza sahasında topla buluşan Piatek kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

13. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Piatek'in şutu ağlara gitti. 0-2

37. dakikada Tayfun Aydoğan'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

40. dakikada savunmanın arkasına sarkan Berkay Özcan kaleci Yılmaz Aktaş ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yolladı. 1-3

44. dakikada Davidson ceza sahasının ortasından yaptığı vuruşunda top köşeden filelerle buluştu. 1-4

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı

Adana Demirspor: Yılmaz Aktaş, İsmail Çokçalış, Gravillion, Dorukhan Toköz, Atal, Tayfun Aydoğan, Maestro, Michut, Ozan Demirbağ, Mendoza

Yedekler: Magomedaliev, Deniz Eren Dönmezer, Mohammadi, Manev, İzzet Çelik, Aymbetov, Burhan Ersoy, Yusuf Barasi

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Dubois, Onur Ergün, Deniz Türüç, Kemen, Berkay Özcan, Davidson, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Lima, Serdar Gürler, Figueiredo, Emirhan İlkhan, Berkay Aydoğmuş

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Tayfun Erdoğan (dk. 37 pen.) (Adana Demispor), Piatek, (dk. 5 ve 13), Berkay Özcan (dk. 40), Davidson (dk. 44) (Başakşehir) - ADANA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adana Demirspor - Başakşehir Maçında Başakşehir 4-1 Önde - Son Dakika
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