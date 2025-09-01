Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak Görevinden Ayrıldı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler karşısında tarihi bir mağlubiyet yaşadı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübünün Başkanı Bedirhan Durak, görevini bıraktığını duyurdu.

TAKIM FARK YEDİ, BAŞKAN İSTİFA ETTİ

Durak, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un her zaferinde, her zorlukta, her gözyaşında kalbinin bu arma için attığını belirtti.

Bir kulüpten öte, bir aileye, bir şehrin ruhunu taşıyan, mavi-lacivert yüreklerin birleştiği büyük bir camiaya hizmet etmenin tarifsiz mutluluğunu yaşadığını ifade eden Durak, "Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı görevimden büyük bir onurla, sevgiyle ve sonsuz bir minnet duygusuyla ayrılıyorum. Birlikte ter döktüğümüz, gecesini gündüzüne katan tüm personelimize ve her zaman bana destek olan sayın Murat Sancak'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her deplasmanda yanımızda, her tribünde gururla, her durumda dimdik ayakta duran Adana Demirspor taraftarına teşekkür ediyorum" dedi.

OLAYLI GALATASARAY MAÇI

Bedirhan Durak geçen sezonun 23. haftasında oynanan Galatasaray maçının 32. dakikasında hakem kararlarına tepki göstererek takımı sahadan çekmiş, verilen cezanın ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Durak 2 gün sonra ise istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini ve göreve devam edeceğini duyurmuştu.