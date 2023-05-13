14 Mayıs seçimlerine saatler kala spor dünyasından pek çok isim kullanacağı oyları ilan etti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, seçimlerde desteklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için üst üste paylaşımlar yaptı.
Erdoğan ile çektirdiği kareyi profil fotoğrafı yapan Sancak, bir sosyal medya kullanıcısının "Yıkmayı bırak sallayamazsınız" paylaşımını hikayesine ekledi.
Millet İttifakı'na yönelik tepki paylaşımları da yapan Sancak, oldukça sert mesajlar yolladı.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sert paylaşımlarla oyunun rengini belli etti - Son Dakika