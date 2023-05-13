Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sert paylaşımlarla oyunun rengini belli etti - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sert paylaşımlarla oyunun rengini belli etti

13.05.2023 21:36

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açık açık duyurdu. Erdoğan ile çekildiği kareyi profil fotoğrafı yapan Sancak, sosyal medyadan art arda destek paylaşımları yaptı. Sancak, Millet İttifakı'nı da sert şekilde hedef aldı.

14 Mayıs seçimlerine saatler kala spor dünyasından pek çok isim kullanacağı oyları ilan etti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, seçimlerde desteklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için üst üste paylaşımlar yaptı.

"YIKMAYI BIRAK, SALLAYAMAZSINIZ BİLE"

Erdoğan ile çektirdiği kareyi profil fotoğrafı yapan Sancak, bir sosyal medya kullanıcısının "Yıkmayı bırak sallayamazsınız" paylaşımını hikayesine ekledi.

Adana Demirspor Başkanı Sancak, hangi isme oy vereceğini çok net vurguladı

SERT MESAJLAR

Millet İttifakı'na yönelik tepki paylaşımları da yapan Sancak, oldukça sert mesajlar yolladı.

Adana Demirspor Başkanı Sancak, hangi isme oy vereceğini çok net vurguladı
14 Mayıs'ta kime oy verecek? Adana Demirspor Başkanı Sancak, sert paylaşımlarla tarafını ilan etti
Adana Demirspor Başkanı Sancak, hangi isme oy vereceğini çok net vurguladı
YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sert paylaşımlarla oyunun rengini belli etti - Son Dakika


Son Dakika
21:20 Kılıçdaroğlu'ndan "En çılgın proje" videosu geldi: Demokrasiyi bu ülkeye geri getireceğim
21:19 TRT'deki propaganda konuşmaları yayınlandı! Cumhurbaşkanı adayları son mesajlarını verdi
21:19 Pendik'te İmamoğlu'nun mitinginden ayrılan gençlere saldırı
21:18 Bu ligin affı yok! Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
21:18 Abdullah Gül sessizliğini bozdu! İşte seçim mesajı: Çıkan sonucu herkesin saygıyla karşılayacağına inancım tam
21:17 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sert paylaşımlarla oyunun rengini belli etti
21:12 Yürekler ağza geldi! Beşiktaş'ın yıldızı apar topar hastaneye kaldırıldı
20:56 Kime oy verecek? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sert paylaşımlarla tarafını ilan etti
20:47 Uzun süredir sessizliğini koruyan Abdullah Gül'den seçim mesajı: Çıkan sonucu herkesin saygıyla karşılayacağına inancım tam
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile sonlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2023 21:45:40. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sert paylaşımlarla oyunun rengini belli etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement