Adana Demirspor'da İstifa Krizi - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor'da İstifa Krizi

Adana Demirspor\'da İstifa Krizi

Başkan Bedirhan Durak, istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini duyurdu.

12.02.2025 13:58
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Adana Demirspor'da istifasını açıklayan başkan Bedirhan Durak, istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, 2 gün önce istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak Durak, bu kararının yönetim kurulu tarafından kabul edilmediğini bildirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Durak, "Galatasaray maçında yaşanan adaletsiz yönetime istinaden kulüp olarak aldığımız karardan sonra kulübümüze yapılan olumsuz eleştiriler, duyduğumuz acımasız hakaretler ve yönetimimize yöneltilen suçlamalardan sonra maçın sabahında istifa kararımı sosyal medya hesabımdan duyurmuştum. Bugün öğlen saatlerinde Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Murat Sancak ile görüşmemizde istifamın yönetim kurulunda kabul görmediğini ve kulüp başkanlığı görevinde bulunmaya devam etmemin kulübümüz adına daha faydalı olacağı tarafıma bildirilmiştir. Yönetim kurulumuzun istifamı kabul etmediği, bu durumda şanlı Adana Demirspor'umuzun menfaatleri, kulübüme olan gönül bağım, futbolcularımıza ve personelimize olan inancım, yönetim kurulu başkanımız Murat Sancak'ın bana olan kararlılığı ve benim de ona olan büyük saygım ve sevgim için kulübümdeki görevime kaldığım yerden devam edeceğimi bildiririm" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'da İstifa Krizi - Son Dakika

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