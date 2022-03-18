Adana Demirspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Adana Demirspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı

18.03.2022 19:16
Adana Demirspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı.

Adana Demirspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı.

Adana Demirspor'da şok bir ayrılık yaşandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarık Çamdal ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği belirtilerek, "Futbolcumuz Tarık Çamdal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamında başarılar dileriz" denildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Tarık Çamdal bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi. - ADANA

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Adana Demirspor, Tarık Çamdal, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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