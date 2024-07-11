Adana Demirspor, Fenerbahçe ile karşılaşmadan önce İtalya'da hazırlık yapacak - Son Dakika
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Adana Demirspor, Fenerbahçe ile karşılaşmadan önce İtalya'da hazırlık yapacak

Adana Demirspor, Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Öncesi kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren takım, hazırlıkların ikinci etabını İtalya'da gerçekleştirecek. Sezon öncesi Napoli ve Bari ile hazırlık maçları yapacak olan Adana Demirspor, 1 Ağustos'ta kampı tamamlayarak Adana'ya dönecek.

11.07.2024 17:55
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, sezon öncesi kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Kırmızı-lacivertli ekip hazırlıkların ikinci etabını ise İtalya'da gerçekleştirecek.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu. Ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor. 22 Temmuz'a kadar hazırlıklarına burada devam edecek olan mavi-lacivertli ekip, sezon hazırlıklarının ikinci etabını ise 23 Temmuz'da İtalya'da gerçekleştirecek.

Sezon öncesi hazırlıkları çerçevesinde Napoli ve Bari ile hazırlık maçı yapacak olan güney temsilcisi, kamp çalışmalarını 1 Ağustos'ta tamamlayarak Adana'ya dönecek.

Adana Demirspor'un 2024-2025 sezonundaki önemli maçları

4. hafta Adana Demirspor - Galatasaray

13. hafta Trabzonspor - Adana Demirspor

16. hafta Adana Demirspor - Beşiktaş - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Fenerbahçe ile karşılaşmadan önce İtalya'da hazırlık yapacak - Son Dakika

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