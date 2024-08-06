Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu kampında gerçekleştirdiği antrenmanlar ile devam eden Adana Demirspor, Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde Fenerbahçe maçına hazırlanıyor. Adana Demirspor, 10 Ağustos Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor'un resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, "Adana Demirspor'umuz, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı" ifadelerine yer verildi. - ADANA