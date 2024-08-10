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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu kampında gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdüren Adana Demirspor, Teknik Direktör Michael Valkanis yönetiminde Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı. Bolu'da son antrenmanını gerçekleştiren mavi-lacivertli ekip, ardından İstanbul'a seyahat etti. Adana Demirspor, bu akşam saat 21.45'te deplasmanda Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, "Mavi Şimşeklerimiz, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı" ifadelerine yer verildi. - ADANA