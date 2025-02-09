Adana Demirspor, Futbol Camiasına Mesaj Gönderdi - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor, Futbol Camiasına Mesaj Gönderdi

Murat Sancak, Galatasaray maçında takımı çekmelerinin TFF ve MHK'ye tepki amacı taşıdığını belirtti.

09.02.2025 23:47
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve konuk ekibin sahadan çekildiği maçın ardından açıklamada bulundu.

AA muhabirine konuşan Sancak, sahadan çekilmelerinin futbol camiasına bir mesaj vermek amacıyla yapıldığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) tepki gösterdiklerini dile getiren Sancak, "Futbol camiasına bir mesajdı bu. Oynanan oyunun neticesidir bu. Bugün yapılan operasyon aslında TFF ve MHK'ye yapılmıştır. Hedef direkt TFF ve MHK başkanıdır. Bugün bizim takımı geri çekmemizin amacı buna bir dokunmaktı, bunu kamuoyu gündemine getirmekti. Galatasaray'a karşı bir hareket değildi, Galatasaray'ın da buna ihtiyacı yoktur. Bugün rakibimiz Fenerbahçe de olsaydı aynı kararı alacaktım." diye konuştu.

Takımı çekmenin puan cetveliyle alakalı olmadığını aktaran Sancak, şöyle devam etti:

"Ben çekerim takımı, şampiyonluğa da mal olsa yapardım. İnşallah bundan bir sonuç çıkar. Umarım Türk futboluna faydası olur. Başka maçta tekrarlarlarsa aynı hareketi göstereceğimizi tüm kamuoyu bilsin. Sahadan çekilin talimatı vermeden önce İbrahim Hacıosmanoğlu'nu aradım. 'Takımı çekiyorum sahadan bilginiz olsun' dedim ve telefonu kapattım. Sadece bilgi verdim çünkü ona karşı yapılan bir operasyondu bu. Hacıosmanoğlu'na karşı yapıldı bizzat ve MHK başkanına."

Maçı bu noktaya Galatasaraylı oyuncu Dries Mertens'in getirdiğini savunan Sancak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'a ilişkin de şunları kaydetti:

"Galatasaray camiasının yerinde olsam çuvaldızı kendime batırırım. Mertens'e ağır ceza veririm. Bu maçı bu hale getiren baş oyuncu Mertens'tir. Galatasaray'ın bu penaltıya ihtiyacı yoktu. Okan hocanın da saha içinde Yusuf Barası'ya o şekilde davranması da doğru ve etik değil. Önce kendi işine bakacak. Dudak okumada zaten anlaşılır ne dediği. Küfür etmemişse bile iddiası o çünkü küfür etmedim diyor. İçeri geç diye talimat veremezsin sen kimsin? Sen rakip takım oyuncusuna talimat verecek yetkide değilsin."

Murat Sancak, sözlerini şöyle tamamladı:

"VAR'dan çağrılmayınca hakem penaltı kararı verdikten sonra yedek kulübesinde yöneticiyi aradım. Hocayla konuştuk geri çekin diye hemen talimatı verdim. Maalesef 4. hakemde işin içinde. 'Maçı durdurun takımı çekeceğiz' diyoruz müdahale bile etmedi 4. hakem. Oyun durdu, bağırıyorlar çocuklar anlamıyorlar ki. Sakatlık olunca irtibat kuruldu ve takımı çektik. Spor camiasına geçmiş olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Futbol Camiasına Mesaj Gönderdi - Son Dakika

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