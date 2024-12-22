Adana Demirspor Hatayspor ile Karşılaşıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 9 puanla 17. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde eden Adana ekibi, Hatayspor maçından 3 puanla ayrılıp çıkışa geçmek istiyor.
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