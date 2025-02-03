Adana Demirspor Hazırlıklarına Başladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde çalışma yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, dün oynanan Kasımpaşa müsabakasında forma giyen futbolcular yenileme antrenmanı gerçekleştirdi.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması yapan oyuncular, günü çift kale maçla tamamladı.
Galatasaray ile Adana Demirspor, ligin 23. haftasında 9 Şubat Pazar saat 19.00'da karşılaşacak.
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